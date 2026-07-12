"Francia no teme a España, pero respeta su calidad", dicen sus defensas

Fútbol: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Francia

Francia no teme a España, a la que enfrentará en la semifinal del Mundial del martes, dijo el ‌domingo el defensa Ibrahima ‌Konaté, pero es consciente de la calidad de su rival y de su defensa casi perfecta.

España solo ha recibido un solo gol en todo el torneo y ha llegado a semifinales en busca de su segundo título mundial.

Francia, campeona en 2018 y finalista hace cuatro años, conoce muy bien a España, ya que ​cayó derrotada ante ⁠ella en las semifinales de la Eurocopa 2024 y también ‌en las de la Liga de Naciones del ⁠año pasado.

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"No se puede temer a nadie", ⁠dijo el defensa central francés Konaté en rueda de prensa. "Ahora nos prepararemos lo mejor posible y esperamos que el resultado final nos ⁠sea favorable".

"España es un equipo excepcional, con mucha calidad ​individual, así que no nos centraremos en ‌un solo jugador, aunque Lamine (Yamal) sea ‌un gran jugador", agregó Konaté, que tuvo una breve aparición ⁠como suplente en la victoria sobre Noruega en el último partido de la fase de grupos.

Dayot Upamecano y William Saliba han sido los centrales titulares de Francia, la favorita del torneo ​y que ‌aspira a su quinta final de un Mundial.

Los franceses han llegado a cuatro de las últimas siete finales del Mundial. Si llegan a disputar la del 19 de julio en Nueva York, igualarán el récord de Alemania ⁠Occidental entre 1974 y 1990.

Konaté dijo que los franceses no estaban perdiendo el tiempo pensando en lo que podría pasar. "Nos mantenemos humildes, no caeremos en esa trampa".

Francia tendrá que encontrar la manera de superar a la defensa más sólida de este Mundial, así como contener, en la medida de lo posible, las internadas de Lamine por las ‌bandas.

"No diría que les tememos, pero somos conscientes de su calidad", señaló el también central francés Maxence Lacroix.

"Han ganado todos sus partidos (excepto un empate a 0-0 contra Cabo Verde en la fase de grupos), así que les respetamos. Cuentan con jugadores de gran calidad, ‌pero queremos ganar".

El primero de la lista es el extremo español Lamine, que se ha ganado los elogios de su entrenador por mantener ‌ocupados a los ⁠defensas rivales mientras sus compañeros aprovechan los espacios creados.

"Defenderemos bien, lo mejor posible", dijo Lacroix. "Lamine es un ​jugador muy bueno y ha demostrado que puede hacer daño a los equipos en este Mundial. Haremos el trabajo que sea necesario".

Con información de Reuters