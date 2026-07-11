Noskova se sacude los nervios y vence a Muchova en la final de Wimbledon

Wimbledon

​Linda Noskova se recuperó de un momento de nerviosismo que le hizo desperdiciar cinco puntos ‌de partido en el ‌segundo set y acabó imponiéndose por 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota checa Karolina Muchova en una final de individuales femenino de Wimbledon llena de altibajos el sábado.

La jugadora de 21 años tenía el partido totalmente bajo control tras ganar ​el primer set ⁠en 32 minutos y ponerse 5-2 arriba en ‌el segundo, en la primera final de ⁠un Grand Slam en ⁠individuales entre dos mujeres de la República Checa en la era profesional.

Pero una combativa Muchova salvó tres puntos ⁠de partido con 2-5, otro en el ​siguiente juego —cuando una vacilante Noskova cometió ‌una doble falta al sacar— ‌y luego otro más con 4-5, con lo ⁠que el encuentro ,que hasta entonces había sido desigual, cobró vida de repente en la Pista Central.

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Noskova, novena cabeza de serie, perdió cinco juegos consecutivos mientras ​su compañera ‌olímpica de dobles llevaba el partido a un tercer set decisivo.

De alguna manera, Noskova logró ahuyentar los demonios de su mente y recuperó el control para ponerse 5-2 por ⁠delante en el tercer set.

Muchova, de 29 años, recortó un juego mientras las sombras se extendían por la pista, pero cuando a Noskova le tocó sacar para ganar el partido por segunda vez, no cometió ningún error y se adjudicó su primer título de Grand ‌Slam.

Es la tercera jugadora checa en cuatro años en ganar el título femenino de Wimbledon, tras Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

"He disfrutado muchísimo estas dos semanas, entre lágrimas de tristeza y ‌de alegría, con todo el sudor y la sangre que he dedicado a esto", dijo emocionada Nosková en ‌la pista tras ⁠lanzar un beso al cielo en honor a su madre, fallecida hace dos ​años.

"Ha merecido la pena, así que sin duda nunca olvidaré esta semana, estas dos semanas".

Con información de Reuters