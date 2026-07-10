Cuantos mundiales jugó Enzo Fernández con la Selección Argentina

Enzo Fernández.

Enzo Fernández es uno de los referentes de la nueva generación de la Selección Argentina. Luego de ser una de las grandes revelaciones en Qatar 2022, el volante volvió a integrar el plantel de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, donde busca defender el título obtenido cuatro años atrás.

Su presente llega respaldado por otro hito internacional. Antes del inicio de la Copa del Mundo, Chelsea goleó 3-0 a París Saint-Germain y se consagró campeón del primer Mundial de Clubes con el nuevo formato. Como capitán del conjunto inglés, Fernández levantó el trofeo y se convirtió en uno de los pocos argentinos que lograron ser campeones del mundo tanto con un club como con la Selección.

Cuántos Mundiales jugó Enzo Fernández

El Mundial 2026 representa la segunda participación de Fernández en una Copa del Mundo con la Selección Argentina. Su estreno fue en Qatar 2022, torneo al que llegó después de una explosiva aparición con River Plate y Benfica. Si bien comenzó como suplente, se ganó un lugar en el equipo titular de Scaloni gracias a su rendimiento, personalidad y capacidad para manejar el mediocampo.

Durante aquel campeonato marcó un recordado gol frente a México en la fase de grupos y fue una de las figuras del seleccionado que levantó la tercera Copa del Mundo de la historia argentina luego de vencer a Francia en la final.

En 2026 vuelve como uno de los líderes futbolísticos del equipo y con mayor experiencia internacional, luego de consolidarse como figura del Chelsea en la Premier League.

El gol clave de Enzo Fernández en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo, Enzo Fernández volvió a ser determinante para la Selección Argentina. El mediocampista marcó el gol que permitió iniciar la remontada frente a Egipto en los octavos de final, un partido que terminó convirtiéndose en uno de los más recordados del torneo por el desarrollo del encuentro.

Enzo Fernández.

Su actuación volvió a confirmar la importancia que tiene dentro del esquema de Scaloni, no solo por su despliegue y recuperación de pelota, sino también por su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El exclusivo récord que alcanzó tras ganar el Mundial de Clubes

Antes de disputar el Mundial 2026, Fernández levantó el trofeo del Mundial de Clubes como capitán del Chelsea, que derrotó 3-0 al París Saint-Germain en la final del certamen disputado con el nuevo formato.

Gracias a esa conquista, pasó a ser el decimocuarto futbolista argentino en ganar un título de campeón del mundo tanto con un club como con la Selección Argentina.

La lista comenzó con Daniel Bertoni y Rubén Galván, campeones del mundo en 1978 y también vencedores de la Copa Intercontinental con Independiente. Luego se sumaron figuras como Norberto Alonso, Américo Gallego, Ricardo Bochini, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique.

Con la consagración de Argentina en Qatar 2022 ingresaron otros nombres ilustres: Lionel Messi, que ya había conquistado el Mundial de Clubes con Barcelona, y Julián Álvarez, campeón con Manchester City. Ahora, Fernández se incorporó a ese grupo de privilegio gracias a la conquista obtenida con Chelsea.

Enzo Fernández va por otro capítulo con la Selección Argentina

Con apenas dos Mundiales disputados, Fernández ya consiguió algo que muy pocos futbolistas alcanzan en toda una carrera: ser campeón del mundo con la Selección Argentina y levantar también un título mundial con un club.

A sus 25 años, el mediocampista afronta el Mundial 2026 como una de las principales figuras del equipo de Scaloni. Su evolución desde la consagración en Qatar hasta convertirse en capitán del Chelsea lo posiciona como uno de los líderes de una Selección que busca volver a hacer historia.