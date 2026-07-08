Veterinarios explican por qué tu perro no siempre es feliz cuando volvés a casa

Una reacción exagerada puede indicar ansiedad por separación y no felicidad solamente.

Volver a casa y encontrar a un perro que salta, ladra, corre de un lado a otro o incluso se orina de la emoción suele interpretarse como una demostración de cariño. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal advierten que esa reacción no siempre refleja felicidad. En muchos casos, puede ser una señal de ansiedad por separación, una condición que afecta el bienestar físico y emocional del animal.

Por qué una bienvenida demasiado efusiva puede ser una señal de alerta

Los perros son animales sociales y es completamente normal que reciban a las personas con las que conviven mostrando entusiasmo. Acercarse, mover la cola o buscar contacto son conductas habituales que forman parte de su forma de relacionarse.

El problema aparece cuando esa respuesta es desmedida. Si el perro no logra controlar la excitación, ladra de manera insistente, salta sin parar o manifiesta un estado de nerviosismo extremo, los especialistas consideran que podría haber atravesado un episodio de estrés durante la ausencia de su familia.

En esos casos, la intensidad del reencuentro refleja que el animal tuvo dificultades para gestionar el tiempo que pasó solo, más que una simple muestra de alegría.

Cómo puede afectar este comportamiento a la salud del perro

La ansiedad sostenida no solo influye en el estado emocional del animal. También puede tener consecuencias físicas, especialmente en perros de mayor edad o con problemas de salud preexistentes.

Los picos de excitación generan un aumento de la frecuencia cardíaca y del estrés del organismo. En algunos casos, esa sobrecarga puede representar un riesgo para el sistema cardiovascular, motivo por el cual los veterinarios recomiendan prestar atención cuando estas conductas se repiten con frecuencia. Observar cómo reacciona el perro antes, durante y después de quedarse solo puede ayudar a detectar si existe un problema que requiere cambios en la rutina o una consulta profesional.

Qué recomiendan los veterinarios para reducir la ansiedad

Uno de los principales consejos es evitar convertir las despedidas y los regresos al hogar en momentos cargados de emoción. Las demostraciones exageradas antes de salir o apenas volver pueden reforzar la ansiedad del animal.

En cambio, los especialistas sugieren mantener una actitud tranquila. Salir de casa sin extender la despedida y esperar unos instantes antes de saludar al perro al regresar ayuda a que esos momentos pierdan intensidad y se vuelvan parte de la rutina diaria.

Con el paso del tiempo, estos cambios favorecen que el animal afronte mejor los períodos de soledad y reduzca el nivel de estrés asociado a la ausencia de sus dueños.

Los cambios de rutina ayudan a reducir el estrés cuando vos no estás.

Cuándo conviene consultar con un profesional

Si el perro destruye objetos, ladra durante horas, intenta escapar, deja de comer o presenta conductas repetitivas cada vez que queda solo, es recomendable buscar asesoramiento veterinario.

Detectar la ansiedad por separación a tiempo permite implementar estrategias para mejorar la calidad de vida del animal y prevenir complicaciones que puedan afectar tanto su comportamiento como su salud.