Los cracks de Inglaterra podrían perderse la hipotética semifinal ante Argentina

Inglaterra jugará ante Noruega por los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la ilusión de clasificar a semifinales, pero también con la obligación de "cuidar" a dos de sus máximas estrellas. El duelo que dará un ganador que se puede cruzar con la Selección Argentina si triunfa contra Suiza tendrá lugar este sábado 11 de julio a las 18 horas de nuestro país y los de Thomas Tuchel no deberán confiarse. Principalmente dos figuras que están al límite con las amarillas y podrían no estar en la siguiente instancia.

Quiénes son las figuras de Inglaterra que se podrían perder una hipotética semifinal contra Argentina en el Mundial 2026

En principio, cabe destacar que quienes reciban dos amarillas en los partidos previos a las semifinales se perderán dicha fase. Los que están complicados son Jude Bellingham y Declan Rice, dos futbolistas importantes dentro del armado de juego. El volante del Real Madrid se ganó la amarilla en el cruce con Congo por 16avos, mientras que el hombre del Arsenal pasó por lo mismo en octavos ante México. De esta manera, en caso de que los ingleses venzan a Noruega con ellos dos amonestados, no estarán disponibles para enfrentar al ganador de Argentina vs. Suiza.

Declan Rice, una de las figuras de Inglaterra que puede perderse una hipotética semifinal ante Argentina en el Mundial 2026

Qué dice la FIFA con respecto a las amarillas y rojas en los mata-mata

Con respecto al reglamento de la Copa del Mundo por parte de la FIFA, si un jugador recibe una amarilla en el tercer partido de la fase de grupos -teniendo una previa- cumplirá su sanción en el primer mata-mata. Por otro lado, si es amonestado en dos de tres encuentros de las fases eliminatorias -16avos, octavos o cuartos- no jugará en semifinales. En cuanto a la final, no habrá chance de que si sucede esto el futbolista esté ausente, ya que la única forma es que sea expulsado en semis.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, los cruces restantes de cuartos de final son los que tendrán a Francia vs. Marruecos y a España vs. Bélgica para definir a los otros dos semifinalistas. El primer encuentro tendrá lugar el jueves 9 de julio a las 17 horas de Argentina en el Gillette Stadium de Foxborough -Massachusetts- con Facundo Tello impartiendo justicia; mientras que el restante será en el SoFi Stadium de Los Ángeles el viernes 10 del corriente a las 16 con el inglés Michael Oliver como árbitro.