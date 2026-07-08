Cinco planes para disfrutar el feriado del 9 de Julio: propuestas gratuitas para salir, comer y vivir la cultura.

El feriado por el Día de la Independencia es la excusa perfecta para cortar con la rutina y aprovechar las múltiples actividades que ofrece el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde recorridos por museos hasta paseos al aire libre, ferias gastronómicas y recitales, hay opciones para todos los gustos sin necesidad de gastar demasiado.

Cinco recomendaciones para disfrutal el 9 de julio

1. Recorrer museos nacionales con entrada gratuita

Muchos de los principales museos nacionales permanecen abiertos durante el feriado y ofrecen ingreso libre. Una buena alternativa es visitar el Museo Histórico Nacional, donde se exhiben piezas vinculadas con la historia de la Independencia, o el Museo Nacional de Bellas Artes, con una de las colecciones de arte más importantes de Latinoamérica. También puede ser una oportunidad para descubrir muestras temporarias en distintos espacios culturales de la ciudad.

2. Pasear por la Costanera de Vicente López y hacer un picnic

Si el clima acompaña, el Paseo Costero de Vicente López sigue siendo uno de los clásicos para pasar el día. El espacio verde, con vista al Río de la Plata, cuenta con sectores para descansar, andar en bicicleta, tomar mate o hacer un picnic. Además, durante los feriados suele convertirse en un punto de encuentro para familias y grupos de amigos.

3. Descubrir la agenda cultural gratuita

Centros culturales y espacios municipales prepararon actividades especiales para el feriado, con espectáculos folklóricos, visitas guiadas, talleres para chicos y propuestas vinculadas con la historia argentina. También habrá funciones y exposiciones gratuitas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Las ferias gastronómicas y patios de comida al aire libre son otra gran alternativa para el feriado.

4. Aprovechar una salida gastronómica sin gastar de más

Las ferias gastronómicas y patios de comida al aire libre son otra gran alternativa para el feriado. Además de los clásicos cafés notables porteños, distintos corredores gastronómicos ofrecen promociones especiales y menús patrios con locro, empanadas, pastelitos y chocolate caliente para celebrar la fecha patria.

Muchos de los principales museos nacionales permanecen abiertos durante el feriado y ofrecen ingreso libre.

5. Un homenaje gratuito a Mercedes Sosa con música folklórica en Vicente López

Quienes quieran extender los planes más allá del feriado podrán acercarse a Florida, en el partido de Vicente López, donde Los Otros Días ofrecerá un recital con entrada libre. El show será un homenaje a Mercedes Sosa con motivo de un nuevo aniversario de su nacimiento e incluirá versiones de algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio folklórico argentino.

La cita es a las 12 del mediodía en Aristóbulo del Valle 1889, Florida (Vicente López) y la entrada será gratuita, por lo que se presenta como una excelente opción para quienes buscan disfrutar de música en vivo y compartir una jornada al aire libre durante el fin de semana largo.