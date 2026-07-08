La máquina española enfrenta a la explosiva Bélgica en los cuartos de final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs. Bélgica

España ​se enfrentará a Bélgica el viernes en unos cuartos de final del Mundial que medirá a uno de los equipos más sólidos del torneo ante una ‌selección envalentonada tras una contundente victoria ‌por 4-1 sobre Estados Unidos, que se produjo en medio de una de las intervenciones políticas más insólitas del fútbol.

La victoria de Bélgica se produjo tras un episodio extraordinariamente dramático, cuando la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun por una tarjeta roja quedó suspendida después de que el presidente Donald Trump instara personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a revisar el caso.

La Bélgica de Rudi García respondió ​con una goleada de ⁠cuatro goles, asegurándose así una plaza en cuartos de final.

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Ahora le espera una prueba ‌bastante diferente.

España lleva 35 partidos invicta, una racha que ha convertido ⁠al equipo de Luis de la Fuente de unos ⁠prometedores campeones de Europa en un equipo que ejerce un control seguro sobre sus rivales.

Desde su sorprendente eliminación en la tanda de penales ante Marruecos en los octavos de ⁠final del Mundial de 2022 en Qatar, bajo la dirección de Luis Enrique, ​España ha sido remodelada por De la Fuente, el exentrenador ‌de las categorías inferiores que conoce a ‌muchos de sus actuales jugadores desde sus años de formación.

El resultado es una selección ⁠que suele jugar con la cohesión de un equipo de club: disciplinada, organizada, equilibrada y difícil de desmontar.

Bajo la dirección de De la Fuente, España ganó la Liga de Naciones en 2023, se alzó con su cuarto título de la Eurocopa en 2024 ​y alcanzó otra ‌final de la Liga de Naciones al año siguiente, en la que cayó ante Portugal en la tanda de penales tras un empate a 0-0.

Portugal, con Cristiano Ronaldo en sus filas, fue también la última víctima de España en este Mundial, al caer por 1-0 con un gol en el último ⁠suspiro que puso de relieve uno de sus principales puntos fuertes: sus suplentes.

Mikel Merino marcó el gol de la victoria tras salir desde el banquillo, con la asistencia de su compañero Ferran Torres, también suplente, apenas unos minutos después de entrar en el partido.

La fortaleza de España no se basa en un único jugador decisivo, sino en la profundidad del colectivo. En la Eurocopa 2024 marcaron 15 goles con 10 jugadores diferentes, un récord del torneo en cuanto ‌al número de goleadores de un mismo equipo en una sola edición.

Incluso la joven sensación Lamine Yamal, que aún está recuperando su ritmo tras una lesión en el tendón de la corva sufrida en abril, ha demostrado que sus breves rachas de creatividad bastan para desbaratar las defensas y crear espacios para sus compañeros.

Bélgica, por su parte, deberá intentar frenar a ‌España sin Amadou Onana, quien se rompió el ligamento cruzado anterior durante la victoria sobre Estados Unidos. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 21 tras una ‌mala caída, aunque ⁠más tarde se unió a las celebraciones con muletas.

Su ausencia deja a García con un vacío considerable que cubrir frente a una selección española ​que rara vez necesita que le den una oportunidad para tomar el control.

Sin embargo, Bélgica ya ha demostrado que es capaz de estar a la altura del reto cuando se enfrenta a la adversidad.

Con información de Reuters