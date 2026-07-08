El Senado tratará la ley que facilita a extranjeros la compra de tierras

El Senado tratará el jueves 15 el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esto fue ratificado este miércoles en la reunión de labor parlamentaria de la Cámara Alta. Eso sí, La Libertad Avanza (LLA) deberá ceder en la redacción del texto si quiere que los aliados acompañen la iniciativa que facilita los desalojos y la venta de tierras a extranjeros.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, al Registro de la Propiedad Inmueble, la ley de Manejo del Fuego y facilita los desalojos a inquilinos y la compra de tierra a extranjeros. El oficialismo negociaba este último punto, ya que no convence a los aliados. El peronismo ya anunció que trabaja para voltear el proyecto.

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La orden del día también incluirá seis acuerdos para designaciones de diplomáticos, 28 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores y el proyecto que busca declarar a Tucumán como "capital simbólica de la República Argentina" en cada 9 de Julio.

Según confirmaron fuentes de LLA a El Destape, la intención del oficialismo es volver a sesionar el 6 de agosto, después del receso informal de invierno. Para esta jornada, quedaría para tratarse el proyecto de ley de Hojarasca (que tiene media sanción en Diputados), el de "Falsas Denuncias" y el de Salud Mental.

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