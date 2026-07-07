El formato de tarro lechero o cantimplora antigua es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas de esta temporada.

La temporada invernal trajo consigo una llamativa reconversión en las estanterías de los kioscos y almacenes argentinos. La nueva tendencia del mercado de las golosinas apunta directo al corazón de la nostalgia, fusionando el diseño de autor con productos de consumo masivo: regalar chocolates en latas metálicas coleccionables se convirtió en el plan perfecto para sorprender a alguien o armar un presente especial sin caer en el clásico envoltorio tradicional.

Estas novedosas presentaciones no solo destacan en los puntos de venta por sus formatos —que van desde réplicas de antiguos tarros lecheros ("tambitos") hasta cartucheras de lata de estilo puramente retro—, sino que además se consolidan como opciones resueltas y elegantes, listas para entregar como obsequio.

El formato de tarro lechero o cantimplora antigua es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas de esta temporada. Su estética vintage y su gran capacidad las vuelven ideales para conservar una vez consumido el chocolate.

Lata Tambito Milka / Arcor / Block: Con un diseño sumamente vistoso que simula un tarro de leche clásico decorado con las tradicionales manchas al estilo Milka, es uno de los productos más buscados. Viene cargada con una selección premium de bombones y chocolates de las firmas Milka, Bon o Bon, Arcor y Block. Se puede conseguir a partir de los $30.000 .

Con un diseño sumamente vistoso que simula un tarro de leche clásico decorado con las tradicionales manchas al estilo Milka, es uno de los productos más buscados. Viene cargada con una selección premium de bombones y chocolates de las firmas Milka, Bon o Bon, Arcor y Block. Se puede conseguir a partir de los . Lata Shot: Fabricada íntegramente en material metálico, es la alternativa ideal para los fanáticos confesos del chocolate con maní. Incluye un surtido potente pensado para compartir: 1 tableta Shot de 170 g, 1 tableta de 90 g y 3 tabletas individuales de 35 g. Su precio aproximado se ubica en los $35.000.

Los chocolates y golosinas se pueden conseguir en latas coleccionables o de diseño.

Ediciones especiales de Bon o Bon: diseño corporativo y festivo

La firma Bon o Bon se posiciona históricamente como una de las marcas más creativas a la hora de estructurar alternativas de regalo, y este invierno no fue la excepción, desplegando un abanico para distintos presupuestos:

Lata panetone Bon o Bon: Una opción de gran tamaño y volumen, ideal para celebraciones familiares o para fanáticos acérrimos de la marca. Su precio es de $45.000 .

Una opción de gran tamaño y volumen, ideal para celebraciones familiares o para fanáticos acérrimos de la marca. Su precio es de . Lata Box Bombón: Presenta un formato ejecutivo, sobrio y elegante, sumamente propicio para regalos corporativos o formales. Contiene bombones seleccionados y se comercializa a $30.000 .

Presenta un formato ejecutivo, sobrio y elegante, sumamente propicio para regalos corporativos o formales. Contiene bombones seleccionados y se comercializa a . Lata Tambito Bon o Bon Amarillo: Una versión más económica del formato de tarro lechero. Cuenta con un diseño vibrante con la leyenda «¡Te quiero!» y un cargamento muy variado: unidades de Bon o Bon Leche, Bon o Bon Águila, un alfajor simple blanco Bon o Bon, 2 unidades de Tita, un chocolate Cofler Yogurt Frutilla de 64 g, una oblea blanca y una oblea de leche. Su valor es de $18.000 .

Una versión más económica del formato de tarro lechero. Cuenta con un diseño vibrante con la leyenda y un cargamento muy variado: unidades de Bon o Bon Leche, Bon o Bon Águila, un alfajor simple blanco Bon o Bon, 2 unidades de Tita, un chocolate Cofler Yogurt Frutilla de 64 g, una oblea blanca y una oblea de leche. Su valor es de . Lata Canopla Bon o Bon «Feliz Día»: Diseñada bajo el formato clásico de las cartucheras o canoplas metálicas escolares, decorada con motivos festivos. Es la opción más accesible de la línea, con un costo de $10.000.

Para los fanáticos de las opciones materas y colectivas

Otras marcas sumamente arraigadas en la cultura popular argentina también adaptaron sus envoltorios al formato de hojalata, apuntando al momento del mate o a las meriendas compartidas.