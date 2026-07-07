Guía definitiva: qué tener en cuenta para comprar una notebook con Inteligencia Artificial y no gastar de más

Fuente: ASUS.

La IA ya no es solo una función de la nube. Los fabricantes de notebooks comenzaron a integrar chips especializados directamente en el hardware para que las tareas de inteligencia artificial se ejecuten de forma local, sin depender de servidores ni de conexión constante a internet. Eso mejora la velocidad de respuesta y protege la privacidad de los datos. Pero el mercado creció rápido y la variedad de opciones puede confundir: no todas las notebooks "con IA" tienen el mismo nivel de capacidad, ni sirven para lo mismo.

Lo primero que hay que entender: qué es la NPU y cuántos TOPS necesitás

La NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) es el componente que hace posible que la IA corra de forma local. Sin ella, las funciones inteligentes del equipo dependen de procesar datos en servidores externos, lo que introduce latencia y plantea preguntas sobre privacidad.

La capacidad de una NPU se mide en TOPS (operaciones por segundo en trillones). El número importa, pero el punto clave es ajustarlo al uso real:

Para tareas cotidianas —transcribir reuniones, resumir documentos, búsqueda contextual en pantalla— una NPU de 45 a 50 TOPS es más que suficiente.

—transcribir reuniones, resumir documentos, búsqueda contextual en pantalla— Para tareas creativas intensivas —generación de imágenes en alta resolución, edición de video asistida por IA, flujos creativos complejos— la recomendación cambia: conviene priorizar una GPU dedicada NVIDIA con CUDA cores, que puede paralelizar miles de operaciones simultáneas con más eficiencia que una NPU convencional.

Los cuatro factores que definen la compra

Tamaño y peso. Si la notebook viaja todos los días, priorizá equipos de entre 1,2 y 1,4 kg. Si va a quedarse en un lugar fijo, una pantalla más grande puede ser más cómoda sin que el peso sea un problema. Autonomía de batería. Para jornadas largas sin enchufe, buscá equipos con más de 15 horas de batería declaradas. La brecha entre lo que promete el fabricante y el uso real siempre existe, pero ese umbral da margen. Capacidad de la NPU en TOPS. Definí el caso de uso antes de mirar el número. Si la IA que vas a usar es de productividad básica, no tiene sentido pagar extra por una NPU de altísima gama. RAM. El procesamiento de IA consume recursos en paralelo a las tareas habituales. 16 GB es el piso razonable para una notebook con IA; para multitarea pesada, 32 GB o más evita cuellos de botella.

Un ejemplo disponible en Argentina

La ASUS Zenbook A16 combina una NPU de alta capacidad con un peso de 1,2 kg y más de 21 horas de batería declaradas. Es un ejemplo de cómo la portabilidad y la potencia de procesamiento de IA pueden convivir en un solo equipo, aunque como siempre, conviene confirmar el precio local y compararlo con otras opciones del mercado antes de decidir.