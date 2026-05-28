Las 5 alertas que indican que tu computadora está en las últimas y necesitás una nueva

El problema con las computadoras que envejecen es que el deterioro es gradual: cada semana un poco más lenta, cada mes una tarea más que deja de funcionar bien. Cuando el impacto ya es evidente, muchas veces el equipo lleva más de un año funcionando por debajo de lo que debería. Estas son las cinco señales que confirman que es hora de tomar la decisión.

1. La batería no alcanza para una jornada completa

Si salís de casa con el cargador siempre en la mochila, la computadora ya falló en una de sus funciones básicas: la movilidad. Hoy las personas trabajan y estudian desde distintos espacios —el hogar, la universidad, la oficina, un café— y necesitan equipos que acompañen ese ritmo sin depender de enchufes. Una batería que dura dos o tres horas no es una computadora portátil: es una de escritorio con pantalla.

2. Está más lenta de lo normal y no tolera la multitarea

Abrir un archivo, cambiar de pestaña o tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo no debería ser un desafío para ningún equipo moderno. Si una videollamada con un documento abierto y el navegador funcionando ya genera lentitud o freezes, el equipo se quedó atrás. Lo que antes se hacía sin pensar ahora consume tiempo y concentración, y eso tiene un impacto concreto en la productividad del día.

3. Se calienta o hace demasiado ruido

Cuando el ventilador suena constantemente o la base de la computadora quema, el equipo está trabajando al límite de su capacidad. Esto suele ocurrir en tareas que antes no lo generaban: una videollamada larga, editar una presentación o simplemente tener muchas pestañas abiertas. Un equipo en buen estado maneja esas situaciones con estabilidad, sin que el ruido o el calor interrumpan la concentración.

4. Tiene errores frecuentes o cierres inesperados

Reinicios espontáneos, programas que se cierran solos o archivos que no se guardan correctamente no son solo una molestia: son una amenaza real para la información. Más allá de la incomodidad, estos síntomas indican que el equipo ya no ofrece la estabilidad necesaria para el uso cotidiano. Perder trabajo por un cierre inesperado es un costo que no tiene justificación cuando hay alternativas disponibles.

5. No está preparado para trabajar con inteligencia artificial

Esta es la señal más nueva y, en 2026, una de las más relevantes. Cada vez más herramientas del día a día —desde las apps de videoconferencia hasta las suites de oficina— incorporan funciones de IA para mejorar imágenes, resumir texto o agilizar tareas repetitivas. Si la computadora se vuelve lenta al usar estas funciones o directamente no las soporta, está quedando atrás frente a cómo se trabaja y estudia hoy. Los nuevos equipos con procesadores con NPU integrada —como los de la serie HP OmniBook— están diseñados específicamente para correr estas cargas de trabajo con eficiencia y sin sacrificar batería.