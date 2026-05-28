Ideal para disfrutar con los más chicos: la película que lidera el ranking de Netflix

Intercambiados arrasa en reproducciones en Netflix.

Netflix tiene entre sus productos para niños más vistos a un filme que genera conexión con el espectador desde el primer minuto. Se trata de la película estadounidense de animación y aventura de Intercambiados, dirigida por Nathan Greno, que tuvo su lanzamiento el 1 de mayo de 2026 a través de la plataforma y en salas de cine seleccionadas.

El filme acumuló 38 millones de reproducciones en su primera semana de disponibilidad digital, obteniendo una recepción diversa por parte de la crítica especializada. El reparto de voces en su versión original en inglés está liderado por Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado.

La trama se sitúa en una isla rodeada por un valle inundado donde cohabitan especies híbridas. La historia sigue a Ollie (Jordan), un joven de la comunidad Pookoo, y a Ivy (Temple), perteneciente a la especie Javan.

Tras un conflicto por los recursos alimenticios de la isla y la activación accidental de una antigua vaina mágica -reliquia vinculada a la historia del valle y al mítico Lobo de Fuego-, ambos protagonistas sufren una metamorfosis recíproca que los obliga a cooperar para subsistir en la fisonomía del otro.

Originalmente pautada para integrarse al catálogo de Apple TV+, los derechos de exhibición fueron adquiridos por Netflix en octubre de 2023 tras consolidar una alianza plurianual con Skydance Animation. Aunque inicialmente se planificó su debut para 2025, la plataforma reprogramó el estreno para 2026. Previo a su difusión comercial, el filme contó con una proyección anticipada el 9 de enero de 2026 en el Teatro Sebastiani de la localidad de Sonoma.

Elenco de Intercambiados