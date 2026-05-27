Adorni prepara su declaración jurada y desde el Gobierno prometen que "no falta mucho"

Pese a que el propio presidente Javier Milei había anunciado que Manuel Adorni iba a presentar la segunda parte de su Declaración Jurada (DDJJ), en Casa Rosada aún no hay precisiones sobre cuándo el jefe de Gabinete enviará sus papeles a la Oficina Anticorrupción."No hay fecha", señalaron a El Destape fuentes del gobierno mileista ante las versiones periodísticas que indicaban que esto podría producirse la próxima semana. La única definición que dieron fue que "no falta mucho".

El hermetismo es total en el oficialismo. "Es un tema que sabe él mismo", acotó otra fuente que transita los pasillos de Casa Rosada.

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La semana que viene ya es junio, un mes en el que la actividad política pasará a modo avión por el comienzo del Mundial de Fútbol, lo cual podría hacer pasar desapercibido cualquier movimiento que haga Adorni.

Fuentes gubernamentales se encargaron de aclarar que la presentación del jefe de Gabinete no dependerá de que sea citado a declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo, en la causa que comanda y tiene como fiscal a Gerardo Pollicita.

Adorni tiene que explicar viajes no declarados, presuntamente financiados con fondos públicos, supuestas adquisición y refacción de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados.

Si bien Javier y Karina Milei bajaron la orden de respaldar al ex vocero, la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se desmarcó de esta directriz y exigió al funcionario que presente los papeles.

No solo eso: la ex ministra y uno de sus protegidos, el diputado nacional Damián Arabia, adelantaron la presentación de su DDJJ. Esta rebeldía - quizás la única en voz alta dentro del elenco oficialista- derivó en que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, profundice su desconfianza en Bullrich.

En su rol de desplazada del núcleo central del gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel no tuvo intenciones de respaldar al funcionario que responde a Karina Milei y exigió públicamente que presente su DDJJ.

Sin embargo, Adorni recibió dos buenas noticias esta última semana: la primera es que las internas en LLA, cuyo último capitulo fue protagonizado por el titular de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, lo sacaron del foco de la agenda pública.

La segunda fue el fracaso del intento de la oposición en la Cámara baja en emplazar su interpelación. Resta saber si, en el caso de que Adorni sea llamado a indagatoria, pueda cambiar el parecer de parte de la oposición de "centro" o la aliada de la Casa Rosada.