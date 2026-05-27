YouTube ya no les cree a los creadores: cómo es el nuevo sistema para enganchar videos falsos

Fuente: Xataxa Móvil.

El anuncio llegó a través del blog oficial de YouTube y tiene dos componentes: etiquetas más visibles para el usuario y, sobre todo, un mecanismo automático que actúa cuando el creador no declara lo que debería. La plataforma pasó de confiar en la declaración voluntaria a implementar su propio criterio técnico.

Las etiquetas ahora se ven sin buscarlas

Hasta ahora, la información sobre el uso de IA en un video vivía enterrada en la descripción expandida. Con el nuevo sistema, el lugar donde aparece la etiqueta cambia según el formato del video. En videos de formato largo, la etiqueta aparecerá directamente debajo del reproductor, sobre la descripción, sin necesidad de desplegar nada. En Shorts, la etiqueta se mostrará como una superposición directamente sobre el video mientras se reproduce. El contenido animado o levemente alterado mantiene la declaración en la descripción expandida, ya que el riesgo de confusión con la realidad es menor.

El cambio de ubicación no es cosmético: es estratégico. Una etiqueta al pie de la descripción, después de tres líneas de texto, la mayoría de los usuarios nunca la ve. Una etiqueta debajo del reproductor o superpuesta en el video es imposible de ignorar.

La detección automática: el cambio más importante

El núcleo de la actualización no son las etiquetas, sino lo que pasa cuando el creador no las pone. Desde mayo de 2026, YouTube usa señales internas para identificar contenido fotorrealista generado o significativamente alterado por IA. Si el sistema detecta que un video cumple esos criterios y el creador no lo declaró, YouTube aplica la etiqueta de forma automática.

Este movimiento cierra la principal debilidad del sistema anterior: dependía de la buena fe del creador. Un video hecho íntegramente con IA que no declaraba ese origen quedaba sin etiqueta, indistinguible de contenido real para el espectador. Ahora, el sistema actúa como respaldo independientemente de lo que el creador decida declarar.

El creador mantiene el control ante errores

La detección automática puede fallar, y YouTube lo reconoce. Si un video queda etiquetado incorrectamente —por ejemplo, un video real con efectos visuales que el sistema interpretó como generado por IA—, el creador puede corregirlo desde YouTube Studio. La etiqueta puede modificarse, pero una vez que YouTube la aplica de forma automática, permanece visible hasta que el creador la actualice manualmente.

Este diseño pone la carga de la corrección en el creador, no en el espectador. Si no hay reclamo del creador, la etiqueta queda. Es una postura que prioriza la protección del usuario sobre la comodidad del creador.

Qué tipos de contenido aplican

La distinción que hace YouTube es importante. Las nuevas etiquetas prominentes y la detección automática aplican específicamente al contenido fotorrealista —videos o imágenes que simulan situaciones reales con personas, lugares o eventos que parecen reales pero no lo son— y al contenido significativamente alterado —donde la IA modificó de forma sustancial imágenes o audio reales, como cambiar la cara de alguien o alterar lo que dice—. El contenido claramente animado, los efectos visuales estilizados y las alteraciones menores no entran en esta categoría con el mismo nivel de visibilidad.