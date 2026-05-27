Es uno de los mejores destinos para jubilados y enamora por su tranquilidad: la escapada ideal para el fin de semana.

En la provincia de Buenos Aires se encuentra uno de los mejores destinos para jubilados: San Antonio de Areco. Ubicado a poco más de 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo se convirtió en una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad, historia y la posibilidad de disfrutar un fin de semana lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Con calles que parecen detenidas en el tiempo, espacios verdes y una fuerte identidad criolla, San Antonio de Areco es uno de los lugares más elegidos por quienes prefieren recorrer destinos sin apuro. Su patrimonio histórico, sus tradiciones y su ambiente relajado lo posicionan como una opción cada vez más buscada para descansar y cambiar de aire, sin alejarse demasiado de la Ciudad, lo que lo convierte en un destino muy accesible para la tercera edad.

San Antonio de Areco conserva la tradición criolla.

Por qué San Antonio de Areco es uno de los mejores destinos para jubilados

Fundada el 23 de octubre de 1730, San Antonio de Areco es una de las localidades más antiguas de la provincia y fue declarada Capital Nacional de la Tradición en 2015. Su historia se encuentra estrechamente ligada a la cultura gauchesca y al desarrollo de las costumbres rurales argentinas, algo que todavía puede percibirse en cada rincón del pueblo.

La ciudad cuenta con poco más de 22 mil habitantes, por lo que se puede recorrer sus calles con calma y disfrutar de un ambiente relajado. Su ritmo pausado, la posibilidad de caminar por calles históricas y la presencia de amplios espacios abiertos son algunos de los factores que la convierten en un destino atractivo para quienes buscan descanso.

Para quienes aman la historia, como suele ocurrir en muchos casos de personas de la tercera edad, el casco histórico es uno de sus grandes atractivos. Su arquitectura de estilo italianizante y criollo, desarrollada entre fines del siglo XIX y principios del XX, conserva antiguas fachadas, puertas, rejas y construcciones que atraen a turistas y fotógrafos durante todo el año.

Qué hacer en una escapada a San Antonio de Areco

Uno de los puntos imperdibles es el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, considerado uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Allí se puede conocer más sobre la historia del gaucho y sobre la vida tradicional de la región. Otro sitio emblemático es el Puente Viejo, uno de los monumentos históricos nacionales del pueblo y uno de los lugares más fotografiados por los visitantes, especialmente durante el atardecer.

Asimismo, a pesar del paso del tiempo, se conservan antiguos bares y almacenes tradicionales, que mantienen una estética casi intacta y permiten conocer la identidad arequera. A esto se suma el trabajo de los artesanos locales, reconocidos por disciplinas como la platería, la talabartería, la herrería y el telar criollo.

Por último, quienes buscan una salida al aire libre pueden acercarse a la costanera y a los parques ubicados junto al río Areco, donde se puede caminar, descansar o disfrutar de actividades culturales, con bandas en vivo y artistas callejeros que siempre están allí, sin importar la época del año.