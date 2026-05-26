Gobernadora de Puerto Rico: "Trump invade Cuba la semana que viene"

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, alineada con el presidente Donald Trump, afirmó este martes que el ejército estadounidense tiene planificado atacar a Cuba "la próxima semana". Lo dijo en una entrevista con medios locales, donde insinuó los planes "bélicos" de Washington para la región. Además sostuvo que Estados Unidos usó a Puerto Rico para la intervención contra Venezuela a principios de enero.

Tras el secuestro de Nicolás Maduro y la posterior agresión conjunta contra Irán en febrero, el gobierno de Trump fortaleció su retórica bélica contra todo el continente y fundamentalmente contra el gobierno cubano. En las últimas semanas, tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que Cuba "necesita ayuda" y forzaron a La Habana a comenzar negociaciones con ellos. En ese contexto, ordenaron la visita de la CIA con funcionarios cubanos y solicitaron la imputación del líder cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas norteamericanas en 1996, las cuales fueron señaladas de pertenecer a la inteligencia estadounidense durante una operación contra la isla.

"Teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y ahora vamos a tener una con Cuba la próxima semana", declaró González este martes, a lo que sumó que Washington "utiliza a Puerto Rico como puesto estratégico" en Centroamérica. Además justificó ese uso del territorio de su país por la "nueva guerra fría contra China, Rusia e Irán" que, según ella, Estados Unidos lleva adelante. Desde la Casa Blanca no emitieron respuesta ni ningún tipo de declaración sobre los dichos de González.

Estados Unidos imputó a Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó la semana pasada al ex presidente cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, donde murieron tres estadounidenses y un residente exiliado en EE.UU.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", anunció el fiscal general, Todd Blanche, durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami. "Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano hayan sido acusados", celebró el fiscal al final de la conferencia.

Los cargo que le imputaron son por "conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses" y otros dos por "destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio". Junto a Castro, también fueron imputados los cubanos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.