6 consejos para optimizar el lavado de ropa en casa

La compañía remarcó que las funciones basadas en inteligencia artificial ganan cada vez más protagonismo.

Optimizar el lavado de ropa en casa ya no pasa solo por elegir un buen detergente. La combinación entre hábitos eficientes y nuevas tecnologías permite ahorrar tiempo, energía y agua sin resignar resultados. En ese contexto, Samsung Argentina destacó una serie de recomendaciones para mejorar el uso del lavarropas y reducir el impacto en el consumo diario del hogar.

La compañía remarcó que las funciones basadas en inteligencia artificial ganan cada vez más protagonismo dentro de los electrodomésticos modernos. Tecnologías como AI Wash, AI Ecobubble y AI Energy Mode permiten detectar el peso de la ropa, el nivel de suciedad y el tipo de tejido para ajustar automáticamente el consumo de agua, detergente y electricidad. Según Samsung, algunas de estas funciones pueden reducir el gasto energético hasta en un 70%.

Inteligencia artificial y funciones inteligentes para reducir el consumo

Uno de los puntos clave para optimizar el lavado es evitar sobrecargar el tambor. Distribuir correctamente la ropa ayuda a que el agua y el detergente circulen mejor, lo que mejora la limpieza y evita un desgaste innecesario del motor. Además, elegir el programa adecuado según el tipo de prendas también influye directamente en la eficiencia del ciclo.

Samsung también recomienda aprovechar las funciones inteligentes conectadas a SmartThings. A través de esta plataforma, los usuarios pueden monitorear el consumo energético en tiempo real y activar modos de ahorro automático. El sistema AI Energy Mode, por ejemplo, utiliza algoritmos que optimizan el funcionamiento del lavarropas para reducir el gasto eléctrico sin comprometer la calidad del lavado.

El uso inteligente del lavarropas se transforma en una herramienta concreta para ahorrar recursos.

Mantenimiento del lavarropas y cuidado de las prendas

Otra de las claves mencionadas es el mantenimiento periódico del equipo. La empresa sugiere realizar ciclos de limpieza del tambor de forma regular para evitar acumulación de suciedad, bacterias y malos olores. Los modelos más recientes incorporan funciones de autolimpieza, como Lavado Eco de Tambor, que eliminan residuos sin necesidad de productos químicos adicionales.

En paralelo, Samsung destacó que la inteligencia artificial también mejora el cuidado de las prendas. Sensores integrados pueden calcular automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante necesaria en cada carga, lo que evita desperdicios y prolonga la vida útil de la ropa. Además, algunas tecnologías de vapor ayudan a eliminar bacterias y alérgenos sin necesidad de usar ciclos agresivos.

Con el aumento de las tarifas eléctricas y la búsqueda de hogares más eficientes, el uso inteligente del lavarropas se transforma en una herramienta concreta para ahorrar recursos y simplificar las tareas domésticas.