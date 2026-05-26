Pulisic y Adams encabezan la convocatoria de 26 futbolistas de EEUU para el Mundial

Foto de archivo del DT de EEUU, Mauricio Pochettino, en el partido de la Premier League entre Fulham y Bournemouth

Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie liderarán a Estados Unidos en el Mundial, después ‌de que el ‌seleccionador Mauricio Pochettino diera a conocer el martes la convocatoria de 26 futbolistas para el torneo que el país organizará junto a México y Canadá.

La convocatoria se divide a partes iguales entre 13 debutantes y 13 jugadores que participaron en el torneo ​de 2022 en ⁠Qatar, donde Estados Unidos alcanzó los octavos de ‌final. Ese grupo incluye a Pulisic, Tim ⁠Weah y Haji Wright.

"Estamos convencidos ⁠de que este es el mejor grupo de 26 jugadores para ayudarnos a alcanzar el éxito en ⁠el Mundial", declaró el argentino Pochettino en un comunicado.

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"Han ​sido decisiones muy difíciles, y estamos ‌agradecidos a todos los jugadores ‌que formaron parte de este viaje. Este grupo ⁠está muy centrado y listo para representar a Estados Unidos".

Pulisic, que juega en el AC Milan, sigue siendo el jugador más reconocible del equipo, ​mientras que ‌Adams, capitán de la selección en 2022, aporta una presencia combativa y versátil en el centro del campo tras su temporada en el Bournemouth de la Premier League.

El delantero ⁠del Mónaco Folarin Balogun podría competir por el puesto de centrdelantero si Estados Unidos se alinea con la formación 3-4-2-1 preferida por Pochettino.

Gio Reyna ha sido incluido a pesar de su escaso tiempo de juego en el Borussia Mönchengladbach esta temporada, lo que da a ‌Estados Unidos otra opción creativa en ataque.

Alejandro Zendejas también se ha ganado un puesto tras un buen final de temporada con el Club América de la Liga MX, tras haber quedado fuera de la convocatoria en ‌marzo.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran Diego Luna, que ha estado lidiando con una lesión, y el centrocampista ‌del Lyon ⁠Tanner Tessmann.

Estados Unidos debutará en el Grupo D contra Paraguay el 12 de junio ​en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles. Luego chocará con Australia y Turquía.

Con información de Reuters