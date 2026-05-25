La salud de Christian Petersen: qué dice el último parte médico del chef

Christian Petersen permanece internado en el Hospital Alemán bajo seguimiento médico especializado

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que el reconocido chef fuera internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires. En medio de rumores y versiones cruzadas, la familia y el centro médico difundieron detalles sobre el estado actual del cocinero, quien permanece bajo observación médica especializada.

Por qué internaron a Christian Petersen

El jueves 21 de mayo, Christian Petersen fue trasladado por su esposa al Hospital Alemán, donde ingresó por la guardia y fue atendido por el equipo médico de turno. Desde ese momento, se mantuvo un fuerte hermetismo alrededor de su estado de salud, lo que alimentó distintas especulaciones en redes sociales y programas de televisión.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse precisiones sobre la internación. Hans Petersen, uno de los hijos del chef, habló con Teleshow y desmintió algunas versiones que circulaban públicamente. “No hay cuadro de estrés”, aseguró el joven, en referencia a los rumores que vinculaban la internación con un problema emocional o psicológico.

La declaración buscó llevar tranquilidad mientras el cocinero continúa bajo control médico en una unidad especializada.

Qué dice el parte médico oficial de Christian Petersen

El pasado 22 de mayo, el Hospital Alemán difundió un comunicado oficial firmado por el director médico, el doctor Norberto Mezzadri. Allí se brindaron los primeros detalles concretos sobre la evolución de Christian Petersen.

“El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, expresó el documento oficial.

Además, el parte médico indicó que el chef continuará internado bajo observación médica y que podrían realizarse ajustes terapéuticos de acuerdo con la evolución del cuadro y los protocolos establecidos por el equipo tratante.

El comunicado también remarcó la intención de preservar la privacidad del paciente y de su entorno familiar, por lo que no trascendieron mayores precisiones clínicas.

El parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen, el 22 de mayo.

La palabra de la familia sobre el estado de salud del chef

a familia del chef desmintió que la internación esté relacionada con un cuadro de estrés

Durante la emisión de Intrusos, el periodista Daniel Ambrosino reveló que mantuvo una conversación vía WhatsApp con Roberto Petersen, hermano del chef. Allí se aportaron más datos sobre los motivos de la internación y el tratamiento actual.

“La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos. Hace cuatro meses que está bien”, explicó Roberto Petersen, llevando tranquilidad sobre la situación de salud del cocinero.

La aclaración resulta importante porque la internación ocurre pocos meses después del delicado episodio que atravesó el chef a fines de 2025, cuando sufrió una grave descompensación durante una expedición al volcán Lanín.

El antecedente de salud que marcó a Christian Petersen

A finales de 2025, Christian Petersen atravesó uno de los momentos más complejos de su vida luego de sufrir una falla multiorgánica durante una expedición en el volcán Lanín. El cuadro obligó a una prolongada internación y generó gran preocupación en el mundo gastronómico y televisivo.

Desde entonces, el chef permanece bajo seguimiento médico constante debido a su condición cardíaca y a las secuelas derivadas de aquel episodio. Según trascendió en las últimas horas, la internación actual estaría vinculada justamente a controles y ajustes de medicación previamente programados.

Mientras continúa internado en el Hospital Alemán, el entorno familiar mantiene la expectativa de una evolución favorable y evita difundir detalles adicionales sobre el tratamiento que recibe el cocinero.