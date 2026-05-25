Una provincia inaugurará su primera conexión aérea directa con Río de Janeiro

A partir del próximo 17 de diciembre, Salta incorporará su primera conexión aérea directa con Río de Janeiro, con vuelos operados por la aerolínea brasileña Gol. Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales: los vuelos partirán desde Argentina los lunes y viernes a las 2:30, llegando a Brasil a las 6, mientras que el regreso será los jueves y domingos a las 21:45, aterrizando en Salta a la 1:30.

Los pasajes ya están disponibles tanto en agencias de viajes como en la plataforma oficial de Gol, lo que abre una puerta directa para viajeros y turistas entre ambos destinos. Esta incorporación completa un sistema internacional que la provincia del norte argentino venía consolidando con tres destinos previos.

Actualmente, LATAM conecta Salta con Lima con tres vuelos semanales, Copa Airlines une la ciudad con Panamá también tres veces por semana, y Paranair ofrece dos frecuencias hacia Asunción. Con la llegada de la ruta a Río de Janeiro, Salta alcanza un total de cuatro conexiones internacionales directas, reforzando su plan estratégico de conectividad aérea.

La presentación oficial del nuevo vuelo fue encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz junto a Luciano Arizada, gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas. Sáenz destacó que “por primera vez en la historia, nuestra provincia tendrá conexión directa con Río de Janeiro”, y calificó este avance como “un paso muy importante para Salta” que beneficiará al turismo, la economía local y a toda Argentina.

Por su parte, Luciano Arizada expresó su entusiasmo por la nueva conexión: “Es un honor para nosotros poder conectar ciudades y seguir generando desarrollo para el turismo”. Durante el acto, el gobernador Sáenz firmó un convenio de colaboración y conectividad junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y Arizada, para fortalecer el intercambio turístico, cultural y comercial entre Salta y Brasil.

Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro

Las claves de Salta como destino turístico

Las cifras respaldan la importancia de Salta en la región: más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de esta provincia, consolidándola como un núcleo clave para el desarrollo económico y turístico.

Con acceso directo a hubs importantes como Panamá y Lima, y a destinos turísticos de alta demanda como Asunción y Río de Janeiro, Salta se posiciona como la puerta principal para el turismo en el norte argentino. La provincia ofrece una diversidad geográfica única que atrae visitantes con distintas preferencias.

Entre las opciones para los turistas destacan la Ruta del Vino, que recorre municipios como La Viña, Cafayate y Cachi, mostrando variedades emblemáticas como el Torrontés y tintos cultivados en altitudes entre 2.000 y 3.000 metros. En contraste, la Puna de los Andes presenta volcanes, salares y el famoso Viaducto La Polvorilla, donde el Tren a las Nubes hace una parada a 4.200 metros.

Además, las Yungas ofrecen un entorno selvático con alta biodiversidad. La provincia cuenta con tres Parques Nacionales: Los Cardones, El Rey y Baritú, este último protegido por accidentes geográficos que conservan una selva prácticamente virgen. Salta alberga más de 660 especies de aves, lo que representa un 60% de la biodiversidad ornitológica nacional.