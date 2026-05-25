Pase cultural para jubilados: a qué cines se puede ir gratis o con descuento del 50%

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden ir al cine gratis o con grandes descuentos de hasta el 50% con el Pase Cultural para Adultos Mayores. El programa del Gobierno de la Ciudad busca facilitar el acceso a diferentes propuestas culturales, desde proyecciones de películas, teatros, museos, centros culturales y hasta librerías.

La iniciativa apunta a jubilados y pensionados de 60 años o más que residen en la ciudad de Buenos Aires. En detalle, se les otorgará una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase" con un saldo para usar en espacios adheridos al programa durante seis meses. En caso de gastar el crédito, se pueden aprovechar grandes descuentos y promociones especiales.

Qué cines aceptan el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

Los jubilados pueden utilizar el Pase Cultural para abonar las entradas del cine con su saldo, aprovechar descuentos de hasta el 50% o pagar a precios más bajos. De acuerdo a la información del Gobierno de la Ciudad, en mayo de 2026 los cines adheridos al pase y con beneficios son:

Hoyts : ofrece un 50% de descuento en 2D y 3D, válido solo para la web.

: ofrece un 50% de descuento en 2D y 3D, válido solo para la web. Cinemark : tiene un 50% de descuento en 2D y 3D, válido solo para la web.

: tiene un 50% de descuento en 2D y 3D, válido solo para la web. Cinema Devoto: las entradas tienen un valor de $7000 en 2D y $8500 3D, al comprar online y de forma presencial.

El Pase Cultural le otorga una tarjeta con saldo a los beneficiarios y diferentes promociones en teatros, cines, museos y librerías

¿Cuáles son los requisitos para tener el Pase Cultural y cómo tramitarlo a distancia?

Si bien existe la versión del pase cultural porteño para adolescentes y maestros, los jubilados y pensionados debe cumplir con ciertos requisitos para poder tramitar el beneficio:

Ser jubilado o pensionado.

Tener 60 años o más.

Cobrar una jubilación o pensión que no supere los $600.000 mensuales, sin incluir el aguinaldo.

Residir en la ciudad de Buenos Aires y poder acreditarlo con documentación.

El proceso para tramitar la Tarjeta Pase es muy simple:

Puede tramitarse mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.

Por otro lado, existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que acudir con los documentos requeridos, anunciarse en recepción y se indicarán los pasos a seguir en el momento.