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La aplicación furor del Mundial para tener tu propia figurita de la Selección Argentina

MyPanini es la app oficial de Panini que te permite crear tu propia figurita estilo Mundial 2026 con tu foto, la camiseta de la Selección Argentina y tus datos personales. Es gratis, tarda cinco minutos y el resultado se puede imprimir y pegar en el álbum.

25 de mayo, 2026 | 18.19

Panini pone a disposición de los usuarios una herramienta para que diseñen su propia calcomanía oficial rumbo al Mundial de fútbol 2026. El sistema garantiza que el resultado final tenga el mismo diseño y formato que los cromos oficiales de los equipos participantes en la Copa Mundial 2026. En TikTok, Instagram y X ya circulan miles de figuritas personalizadas de usuarios de todo el mundo vestidos con camisetas de sus selecciones favoritas.

El paso a paso para crear tu figurita

El proceso completo lleva menos de cinco minutos y no requiere conocimientos técnicos.

  1. Ingresá a mypanini.com desde el navegador o descargá la app MyPanini desde la App Store o Google Play.
  2. Elegí el país al que querés asociar tu figurita.
  3. Cargá una foto desde tu galería o tomá una selfie en el momento. Cuanto mejor sea la iluminación y más centrado esté el rostro, mejor quedará el resultado.
  4. Editá la imagen con las herramientas integradas: ajustá el encuadre, aplicá filtros y colocá la camiseta de la Selección Argentina sobre tu figura.
  5. Llenás tus datos personales —nombre y fecha de nacimiento— y luego iniciás sesión en la app para habilitar las opciones de descarga. El archivo guardado permite imprimir el sticker y pegarlo directamente en el álbum, en el espacio designado por la aplicación o en una página especial para estampas personalizadas.

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El álbum digital oficial: otra opción para los coleccionistas

Si preferís el formato digital, hay una alternativa oficial complementaria. El álbum digital es gratis y está disponible buscando "FIFA Panini Collection" en la App Store o Google Play. Una vez instalada, hay que crear una cuenta o vincular la de Google. Argentina tiene su página completa en el álbum con el escudo oficial y los jugadores confirmados para el Mundial 2026.

Y hay un truco para conseguir sobres gratis. Para completar la página de la Selección más rápido, conviene usar todos los métodos de sobres gratis al mismo tiempo y activar el modo de intercambio con otros coleccionistas de la app. También existe un desafío especial para conseguir la codiciada figurita Panini 00: reunir a diez capitanes de selecciones diferentes dentro del álbum.

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