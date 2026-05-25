La aplicación furor del Mundial para tener tu propia figurita de la Selección Argentina

Fuente: Panini.

Panini pone a disposición de los usuarios una herramienta para que diseñen su propia calcomanía oficial rumbo al Mundial de fútbol 2026. El sistema garantiza que el resultado final tenga el mismo diseño y formato que los cromos oficiales de los equipos participantes en la Copa Mundial 2026. En TikTok, Instagram y X ya circulan miles de figuritas personalizadas de usuarios de todo el mundo vestidos con camisetas de sus selecciones favoritas.

El paso a paso para crear tu figurita

El proceso completo lleva menos de cinco minutos y no requiere conocimientos técnicos.

Ingresá a mypanini.com desde el navegador o descargá la app MyPanini desde la App Store o Google Play. Elegí el país al que querés asociar tu figurita. Cargá una foto desde tu galería o tomá una selfie en el momento. Cuanto mejor sea la iluminación y más centrado esté el rostro, mejor quedará el resultado. Editá la imagen con las herramientas integradas: ajustá el encuadre, aplicá filtros y colocá la camiseta de la Selección Argentina sobre tu figura. Llenás tus datos personales —nombre y fecha de nacimiento— y luego iniciás sesión en la app para habilitar las opciones de descarga. El archivo guardado permite imprimir el sticker y pegarlo directamente en el álbum, en el espacio designado por la aplicación o en una página especial para estampas personalizadas.

El álbum digital oficial: otra opción para los coleccionistas

Si preferís el formato digital, hay una alternativa oficial complementaria. El álbum digital es gratis y está disponible buscando "FIFA Panini Collection" en la App Store o Google Play. Una vez instalada, hay que crear una cuenta o vincular la de Google. Argentina tiene su página completa en el álbum con el escudo oficial y los jugadores confirmados para el Mundial 2026.

Y hay un truco para conseguir sobres gratis. Para completar la página de la Selección más rápido, conviene usar todos los métodos de sobres gratis al mismo tiempo y activar el modo de intercambio con otros coleccionistas de la app. También existe un desafío especial para conseguir la codiciada figurita Panini 00: reunir a diez capitanes de selecciones diferentes dentro del álbum.