Dónde comer en Buenos Aires: el "quincho" escondido en una terraza de Palermo que ofrece carne a la leña y quesos fundidos

En medio de la amplia oferta gastronómica de la ciudad de Buenos Aires se encuentra escondida una terraza donde predominan la carne a leña y los quesos fundidos: La Terrazza de Casa Zarautz. Se trata de un opción clave para salir a comer con platos abundantes y opciones para todos los gustos.

Cómo es La Terrazza de Casa Zarautz: el lugar clave para salir a comer en CABA

Caracterizada por el olor a quebracho, las mesas largas y los platos para compartir, La Terrazza de Casa Zarautz funciona como un quincho urbano escondido, ya que solo se puede acceder a la dirección e ingresar con una reserva previa.

El lugar cuenta con una parrilla encendida en el centro del salón, manteles blancos, pisos de damero y una barra alrededor del fuego. El ambiente es descontracturado y cálido, más parecido al de una comida entre amigos que al de un restaurante, pensado para alargar la sobremesa.

La carta se mueve alrededor del fuego, aunque la carne no es lo único importante. Apenas empieza la comida, llegan el pan francés y las cremonas elaboradas en la casa, ideales para acompañar conservas, quesos y fiambres. Además, aparece una de las partes más interesantes del recorrido: la raclette fundida con lomo de Praga y pepinillos, la provoleta de cabra con miel y frutos secos garrapiñados y la mortadela con pistachos junto a encurtidos artesanales.

Entre los platos más tentadores sobresale “La suma de todos los males”, una combinación de mortadela con pistacho, panceta ahumada y provoleta llevada a la parrilla hasta lograr bordes crocantes y un centro bien fundido.

También hay conservas caseras de elaboración propia, como berenjenas en escabeche, tomates asados con romero, porotos alubia en chimichurri y ajíes con ajo asado que equilibran el perfil intenso del fuego y funcionan perfecto para seguir picando entre copas de vino. Y otras preparaciones que refuerzan el sabor casero como la lengua ahumada con vinagreta propia, los hongos portobello al hierro y una cazuela de humita con provoleta gratinada que llega humeante a la mesa. Todo mantiene un tono casero y abundante, pensado para una comida sin apuro.

¿Qué tipos de carne proponen?

En la parrilla a leña de quebracho salen preparaciones atravesadas por el humo y las cocciones lentas. Hay cortes como la entraña entera sin cuero servida bien roja y el vacío fino al rojo, apenas marcado al fuego para conservar jugosidad y sabor. Antes de cortarlos, la casa propone esperar unos minutos para que la carne termine de relajarse y concentre mejor sus jugos; para acompañar ese ritual, cada mesa recibe un pequeño reloj de arena.

También sobresalen el churrasquito de cerdo, crocante por fuera y terminado con limón, y el pollito de granja ahumado cocido entero, que suma un perfil intenso y bien marcado por la leña.

Las guarniciones acompañan en la misma línea: papas fritas crocantes, puré de papa duquesa gratinado, vegetales al fuego y papas y boniatos al plomo con manteca y oliva. Para el final, el flan casero con dulce de leche, el panqueque de manzana al ron y la fruta quemada al hierro con helado mantienen esa sensación de sobremesa larga que atraviesa toda la experiencia.

¿Cómo reservar y vivir la experiencia de La Terrazza de Casa Zarautz?

La Terrazza de Casa Zarautz logra combinar de manera única la parrilla, el picoteo y refugio urbano. El lugar donde el fuego pasa por las carnes, pero también atraviesa los quesos fundidos, las conservas y el clima cálido de una terraza escondida en medio de Palermo. El espacio cuenta con cupos reducidos y debe hacerse reserva previa, mediante su página oficial de booking.