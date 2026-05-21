Un café oculto en un palacio: el plan ideal para hacer en Buenos Aires un fin de semana.

Existe un café escondido en un palacio de la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para visitar un fin de semana. Si te gustan los planes que incluyen desayunos o meriendas, y además querés conocer un lugar rico en historia y cultura, este es el plan ideal.

Se trata del café Los Salones del Piano Nobile, ubicado dentro del Palacio Duhau. Este palacio es un hotel 5 estrellas ubicado en el barrio porteño de Recoleta (Avenida Alvear 1661), de estilo neoclásico academicista francés.

Fue construido en 1934 por el arquitecto León Dourge y cautiva tanto desde su fachada como desde el interior. Funcionó hasta 1995 como una residencia familiar hasta convertirse en un hotel de lujo. Al día de hoy, se puede ir a tomar un café o a comer algo sin necesidad de estar hospedado.

"Les recomiendo visitar los salones del Piano Nobile, un espacio que mantiene la boiserie original y el Salón Crystal que se destaca por su imponente piso de mármol de carrara con una imagen de la Rosa de los Vientos y por sus luminarias imponentes", cuenta el creador de la cuenta Cronopio Viajero.

Los Salones del Piano Nobile, el café escondido en el Palacio Duhau

"Sentado en la impactante terraza exterior es el lugar perfecto para disfrutar de un tradicional té de las cinco, con deliciosas creaciones íntegramente preparadas en el hotel y diseñadas por nuestro chef pastelero Martín Córdoba", se puede leer en el sitio web del Palacio sobre el café Piano Nobile.

"Los invitamos a deleitarse en estos magníficos salones con servicio de desayuno a la carta, platos livianos, elegantes snacks y cocina internacional durante todo el día", añaden.