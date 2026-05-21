Una estrella de las ficciones Argentinas generó preocupación por su estado de salud.

La actriz Romina Gaetani generó mucha preocupación, luego de ser internada de urgencia en Carmen de Patagones poco tiempo antes de empezar una función de la obra El divorcio del año.

Romina Gaetani es una actriz, cantante y presentadora argentina con una gran trayectoria en televisión. Alcanzó mucha popularidad por sus papeles en exitosas ficciones como Verano del '98, Chiquititas, Soy gitano, Herederos de una venganza y Simona.

En este contexto, la actriz viajó a Carmen de Patagones junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal para presentar dos funciones en una misma noche. Sin embargo, un imprevisto los forzó a que se posponga varias horas la doble función.

Durante una transmisión de LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa reveló: “Romina Gaetani no está bien de salud. La internaron en el hospital, le pasaron suero y llegó muy alterada". Asimismo agregó: “Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional, la lograron estabilizar y la llevaron al teatro para ver si podían o no hacer la función".

La salud de Romina Gaetani causa inquietud

Durante una emisión de LAM, mostraron imágenes de la actriz al regresar del teatro tras un largo viaje. En ese momento, Romina evitó dialogar con un cronista presente en el lugar y se la notaba bastante desanimada. En ese marco, Pepe Ochoa aseguró: “Romina ya venía chupando frío, estaba mal. Cuando llegó al hospital lograron estabilizarla porque le administraron mucho suero”.

Luego de las especulaciones que circularon en el programa de LAM, el director José María Muscari manifestó: “Romina no estuvo internada, no tiene nada. Simplemente se fue a controlar, para prevenir ese frío que tomó en la ruta, con el micro detenido por un desperfecto, hasta que lo fueron a buscar”. Además sumó: “Romina tiene asma desde siempre y antes de ayer viajaron al sur en el motorhome porque, arrancaron ayer a la noche en Carmen de Patagones con toda una gira muy exitosa”.

