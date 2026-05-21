Las protagonistas de una de las peleas más polémicas de la televisión argentina se reconciliaron al aire.

Los premios Martín Fierro 2026 dejaron un momento icónico para la televisión argentina. Durante la transmisión del evento, dos de las figuras más emblemáticas de la farándula se dieron un abrazo de reconciliación tras protagonizar una de las peleas más famosas del entretenimiento.

Moria Casán y Georgina Barbarossa se dieron un inesperado abrazo tras más de veinte años de distanciamiento. Decidieron reconciliarse públicamente en una inédita transmisión en vivo entre sus programas de Telefe y El Trece.

Durante el inicio del cruce entre La mañana con Moria (ElTrece) y A la Barbarossa (Telefe), Moria comentó: “Me da mucha felicidad este reencuentro. No puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla”. Luego agregó: “Te agradezco muchísimo este dúplex y que haya salido de tu parte. Me parece un acto de amorosidad más allá de que me puedas perdonar o no”.

Por otra parte, Georgina reconoció lo bien que le hizo la ceremonia del Martín Fierro: “Para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba”. Asimismo Moria respondió: “Era una pared. Era como una columna egipcia”.

Finalmente, Georgina confesó: “Me conmoviste tanto con lo que me dijiste que te dije que me ibas a hacer llorar. Me quedé muy conmovida”. A lo que Moria afirmó: “Somos mujeres del espectáculo, las tres con grandes trayectorias. Todas hicimos nuestro camino y a veces es momento de dejar las diferencias de lado”.

El origen de la pelea entre Moria Casán y Georgina Barbarossa

La polémica pelea entre Moria Casán y Georgina Barbarossa tiene su origen en viejos conflictos mediáticos que se fueron acumulando con el tiempo. Uno de los episodios que marcó el quiebre ocurrió cuando Georgina hizo un comentario al aire sobre Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, algo que la diva interpretó como una falta de respeto y nunca dejó pasar. A esto se sumó otro episodio aún más delicado con declaraciones públicas de Moria sobre las adicciones de Miguel “El Vasco” Lecuna, el difunto esposo de Georgina, un tema extremadamente sensible para la conductora.