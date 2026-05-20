Brasil toma medidas para reforzar supervisión de plataformas y mejorar seguridad en Internet

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el miércoles un paquete de proyectos de ley y decretos destinados a reforzar la supervisión de las plataformas digitales, incorporando las interpretaciones del Supremo Tribunal Federal sobre el marco jurídico de Internet en Brasil.
Las medidas se centran en la seguridad en línea, exigiendo a las plataformas digitales que actúen con mayor rapidez contra los contenidos nocivos y aclarando sus responsabilidades.
DETALLES CLAVE
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• Las grandes empresas tecnológicas deben establecer canales de denuncia de delitos, eliminar inmediatamente los contenidos ilegales y almacenar datos para permitir el enjuiciamiento de los infractores.
• Las plataformas deben adoptar medidas preventivas contra delitos graves, como el terrorismo, la explotación sexual infantil, la trata de personas, la incitación a la autolesión y la violencia contra las mujeres.
• Las empresas pueden ser consideradas responsables de la publicidad de pago que promueva delitos si se producen "fallos recurrentes" en la prevención y la eliminación de contenidos.
• Servicios como WhatsApp, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico y las videoconferencias quedan excluidos debido a las protecciones constitucionales de la privacidad, informó la Presidencia.
Con información de Reuters