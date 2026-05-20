Brasil toma medidas para reforzar supervisión de plataformas y mejorar seguridad en Internet

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ‌firmó el miércoles ‌un paquete de proyectos de ley y decretos destinados a reforzar la supervisión de las plataformas digitales, incorporando las interpretaciones del Supremo Tribunal Federal sobre ​el marco ⁠jurídico de Internet en Brasil.

Las ‌medidas se centran en ⁠la seguridad en ⁠línea, exigiendo a las plataformas digitales que actúen con mayor rapidez ⁠contra los contenidos nocivos y ​aclarando sus responsabilidades.

DETALLES ‌CLAVE

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Las grandes empresas ‌tecnológicas deben establecer canales de ⁠denuncia de delitos, eliminar inmediatamente los contenidos ilegales y almacenar datos para permitir ​el enjuiciamiento ‌de los infractores.

• Las plataformas deben adoptar medidas preventivas contra delitos graves, como el terrorismo, la explotación ⁠sexual infantil, la trata de personas, la incitación a la autolesión y la violencia contra las mujeres.

• Las empresas pueden ser consideradas responsables de la publicidad de ‌pago que promueva delitos si se producen "fallos recurrentes" en la prevención y la eliminación de contenidos.

• Servicios como WhatsApp, las aplicaciones ‌de mensajería, el correo electrónico y las videoconferencias quedan excluidos debido a ‌las ⁠protecciones constitucionales de la privacidad, informó la Presidencia.

Con información de Reuters