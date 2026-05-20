50 naipes y tres formas de juego: la propuesta lúdica que busca aumentar la euforia por el Mundial 2026.

En la previa del Mundial de Futbol 2026 muchas personas buscan las maneras de aumentar el entusiasmo y "calentar motores" por el evento deportivo más importante. En este marco Tinkuy, la editorial de juegos literarios para todas las edades, hizo un lanzamiento muy especial: Contame Mundial, una original aventura donde el juego en equipo es el verdadero protagonista.

Pocos eventos a nivel global generan tanta visibilidad como la liturgia mundialista: cada cuatro años (y durante 39 días) altera rutinas y hábitos, cosechando fanáticos y detractores. Por eso, para aprovechar esta vorágine, la editorial presenta un mazo de cartas ilustrado por el diseñador gráfico, Pablo Patini, en donde la Copa del Mundo es la excusa para crear nuevas e infinitas historias de manera grupal, con la pasión futbolera como escenario.

50 naipes y tres formas de juego: la propuesta lúdica que busca aumentar la euforia por el Mundial 2026.

Cómo es el juego para aumentar "la manija" del mundial

El mazo está compuesto por 50 naipes, con ilustraciones de jugadoras y jugadores de fútbol, figuras como Lionel Messi, El Dibu Martínez, Lionel Scaloni, árbitros, camisetas argentinas y otros elementos característicos.

Sobre las variantes de juego, propone tres: una jugada personal, donde se toma un título que será el punto de partida y marcará el rumbo a seguir, un mano a mano, que se juega entre dos equipos y se lanza una moneda para decidir quién arranca la historia. Y por último, cantito de tribuna: se elige al azar un título, personaje y se escribe lo primero que se venga a la cabeza.

50 naipes y tres formas de juego: la propuesta lúdica que busca aumentar la euforia por el Mundial 2026.

Como en cada entrega de Tinkuy, las historias que surjan pueden contarse de manera oral, escrita y hasta dramatizada. Las dimensiones creativas son infinitas: este juego llega en el momento justo para empezar a vivir el Mundial como nunca antes: creando nuestras propias historias.

Sobre Tinkuy

Es una editorial argentina que desarrolla juegos de cartas literarios para todas las edades. Cada libro-juegos llega a escuelas, bibliotecas y sobremesas de muchos hogares. En ese recorrido no solo viajan sus naipes, sino también poetas, escritoras, escritores, ilustradoras e ilustradores que apuestan a la cultura, tan castigada y denostada en la actualidad.

El objetivo es que el arte circule, con más creatividad y fluidez, para crear puentes entre lo lúdico y literario. El juego posibilita la expresión y permite ponerse en acción, en tiempos donde es necesario volver a mirarnos cara a cara y resignificar la conversación.