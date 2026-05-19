La industria gamer regional pisa fuerte: los videojuegos latinos se meten en la cumbre mundial del verano

El showcase se transmitirá en vivo a las 2 PM (hora del Pacífico) por los canales oficiales de LAGS en YouTube y Twitch, y también en las plataformas de Summer Game Fest, IGN, Gamespot, Mundo Gamer y BiliBili. Es la segunda vez que el evento latinoamericano forma parte del calendario oficial del Summer Game Fest, el equivalente de la industria independiente al antiguo E3.

Qué se va a anunciar

El volumen de anuncios es el más ambicioso de la historia del evento. La programación confirmada incluye 9 World Premieres —juegos que nadie habrá visto antes—, más de 15 anuncios de fecha de lanzamiento, más de 10 lanzamientos de demos jugables y múltiples revelaciones de gameplay completo.

Los títulos más seguidos de cerca por la comunidad son Tenebris Somnia, Shade Protocol, Colorbound, Kernel Hearts y Sigils of Nightfall, todos los cuales presentarán información importante para sus comunidades en esta edición.

Los 12 países presentes

La representación geográfica es la más amplia hasta ahora. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela estarán representados con al menos un juego en el showcase. Argentina es uno de los países con mayor trayectoria en el desarrollo independiente de la región, con estudios como Nimble Giant, Gameplaygame y Serious Poulp que ya tienen presencia internacional.

El evento paralelo en Steam y los sponsors de esta edición

Como es tradición, habrá un evento oficial en Steam durante la semana del Summer Game Fest. Demos gratuitas, ofertas especiales y streaming en vivo estarán disponibles directamente desde la plataforma de Valve, lo que convierte al showcase en una oportunidad concreta para que cualquier jugador del mundo descubra y pruebe desarrollos latinoamericanos sin costo.

El respaldo de la industria también creció. Esta edición está presentada por New Blood, Raw Fury, ID@Xbox, 2 Wedges, Halberd Studios, Annapurna y Goldpact Goblins, una mezcla de publishers independientes reconocidos y empresas especializadas en dar visibilidad a desarrollos de nicho. La presencia de ID@Xbox —el programa de juegos independientes de Microsoft— es especialmente relevante, ya que abre la puerta a que varios de los juegos anunciados lleguen directamente al catálogo de Xbox Game Pass.