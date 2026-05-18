Durán Barba liquidó a Milei y explicó por qué no llegan inversiones

El consultor político Jaime Durán Barba publicó una dura columna sobre el presente político de Javier Milei y cuestionó con fuerza el clima institucional del Gobierno. En una nota en Perfil, sostuvo que la Argentina pierde atractivo para los inversores extranjeros cuando el Presidente “incumple leyes”, ataca al Congreso y confronta con empresarios, y advirtió que eso genera un “entorno peligroso” para el capital privado.

Según el histórico asesor de Mauricio Macri, el futuro político de Milei todavía es incierto y no puede explicarse únicamente por variables económicas como la inflación o el dólar. En cambio, puso el foco en la estabilidad institucional y en la falta de previsibilidad como factores centrales para explicar por qué no llegan inversiones a la Argentina.

En su columna, Durán Barba aseguró que "lo primero que exige el capital privado es la existencia de reglas de juego claras, previsibles y sostenibles en el tiempo". A partir de esa definición, lanzó una fuerte crítica al Gobierno nacional. "Un país en el que el Poder Ejecutivo incumple las leyes aprobadas por el Congreso, pierde atractivo en los mercados", afirmó el consultor.

Además, cuestionó el tono confrontativo de Javier Milei y remarcó que el Presidente “califica al Parlamento como un ‘nido de ratas’ y ridiculiza públicamente a varios de los empresarios más respetables del país”. Para Durán Barba, ese escenario genera incertidumbre política y económica. "El entorno luce peligroso para cualquier inversor extranjero", sentenció.

El asesor ecuatoriano también hizo referencia indirecta a las internas dentro del oficialismo y al costo político de sostener funcionarios cuestionados. "Normalmente, un funcionario en esa situación renuncia por lealtad hacia el mandatario. En el escenario actual, en cambio, parecería que la prioridad es el funcionario”, escribió. Y agregó una definición especialmente dura sobre el impacto institucional de esas disputas: "No es la estabilidad política que espera un inversor".

En otro tramo de la columna, Durán Barba cuestionó la lógica de confrontación permanente impulsada por el Gobierno y sostuvo que “la premisa de que un gobierno debe atacar de forma sistemática a cualquier disidente es errónea". Para reforzar esa idea, comparó el estilo de Milei con el del presidente chino Xi Jinping, a quien definió como "un modelo de diplomacia y cortesía".

Qué dijo sobre las posibilidades electorales de Milei

Más allá de las críticas, Durán Barba aclaró que todavía es imposible anticipar si Milei llegará fortalecido o debilitado a las elecciones de 2027. "Sería una irresponsabilidad afirmar a estas alturas que Javier Milei tiene asegurada su reelección o que su carrera hacia 2027 está perdida", sostuvo.

También relativizó las interpretaciones lineales sobre la economía y la política. Según explicó, pensar que la baja de la inflación garantiza continuidad política "es un reduccionismo absurdo". Como ejemplo, recordó que tanto Donald Trump en Estados Unidos como Jair Bolsonaro en Brasil perdieron sus reelecciones pese a haber tenido gestiones económicas que consideró exitosas.