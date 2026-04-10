El consultor político Jaime Durán Barba, exestratega de Mauricio Macri, analizó la actualidad del Gobierno de Javier Milei, a quien calificó de "desconcertante" y cuestionó por su "exceso de violencia y choque permanente" con periodistas y dirigentes de otros partidos. También aseguró que el líder de La Libertad Avanza (LLA) solo tendrá posibilidades en las próximas elecciones 2027 si logra revertir la crisis de la microeconomía.

"Milei es un poco desconcertante. Se ha vuelto muy impredecible. Ha hecho buenas cosas en el campo económico, pero el exceso de violencia y el choque permanente con los periodistas, el irrespeto a las otras posiciones no es bueno para el país", dijo Durán Barba en diálogo con Radio Rivadavia.

Para el exasesor de Macri, las actitudes de Milei no serán favorables para la "época que se avecina" en la que habrá "una crisis brutal" en la que serán necesarias características más cercanas al debate. "Se necesita un amplio diálogo para enfrentar un verdadero tsunami que va a conmover a la sociedad hasta las raíces", sostuvo.

Durán Barba ubicó al líder libertario junto a otros presidentes como el ecuatoriano Daniel Noboa o el estadounidense Donald Trump, quienes se basan en una "comunicación espectacular y llamativa". "Son todos iguales. La gente cambió y busca este tipo de liderazgo", deslizo y luego lanzó una advertencia a Milei: "Debe guardar su frescura, pero cambiar su dogmatismo".

Las chances de Milei para 2027

En relación a su pronóstico para las elecciones presidenciales de 2027, el consultor consideró que "la política se volvió algo inestable e impredecible" y que en los últimos comicios que analizó "siempre gana el que la gente dice que no tiene ninguna chance". "Quien era un candidato ideal hace 10 años ahora no tiene ninguna chance de ganar. Es una sociedad del espectáculo, del scroll permanente, del cambio permanente de temas", indicó.

Sobre las chances de Milei para ser reelecto, fue tajante: "Creo que depende de la microeconomía. Si logra haber empleo y bienestar, puede ser elegido. Aunque la macroeconomía esté muy bien y desaparezca la inflación, si la gente no tiene empleo y no tiene con qué comer, va a ser difícil".