El riesgo de hantavirus para la población estadounidense sigue siendo bajo, según los CDC

Un tubo de ensayo con la etiqueta "Hantavirus negativo".

Por Ahmed Aboulenein ​y Michael Erman

WASHINGTON, 13 mayo (Reuters) - El riesgo que supone el hantavirus para la población general sigue ‌siendo muy bajo, ‌y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU cuentan con más de 100 miembros del personal trabajando activamente en el brote, según dijo el miércoles un responsable de la agencia sanitaria gubernamental.

"Al público estadounidense, por favor, sepan ​que estamos aquí ⁠para proteger su salud. Según la información actual, ‌el riesgo" para la población general ⁠sigue siendo bajo, afirmó el ⁠doctor David Fitter, responsable de la gestión de incidentes para la respuesta al hantavirus de los CDC, durante ⁠una rueda de prensa telefónica.

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Los CDC están llevando ​a cabo evaluaciones de salud ‌pública in situ en Nebraska, ‌donde el lunes fueron trasladados en avión y ⁠puestos en cuarentena 16 de los 18 pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, según informó el Dr. Brendan Jackson, jefe del ​equipo de ‌los CDC en Nebraska.

El grupo había estado a bordo del MV Hondius, un crucero de lujo que sufrió un brote del virus de los Andes, la única especie de ⁠hantavirus conocida capaz de transmitirse de persona a persona de forma limitada. El hantavirus suele transmitirse a través de roedores silvestres.

Un pasajero que, según informaron las autoridades el lunes, había dado positivo en hantavirus y fue ingresado en una unidad de biocontención de Nebraska, recibió posteriormente ‌el alta médica para trasladarse a la cuarentena con los demás.

Los pasajeros están siendo sometidos actualmente a seguimiento por hantavirus en centros médicos de EEUU, 16 de ellos en el Centro Médico de la Universidad ‌de Nebraska y dos en Atlanta, incluido uno que presenta síntomas, según informaron las autoridades en una rueda de ‌prensa.

Con información de Reuters