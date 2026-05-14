Cruz Azul y Guadalajara empatan en semifinal del fútbol mexicano

Cruz Azul y Guadalajara, dos de los clubes más populares ‌del fútbol mexicano, empataron ‌el miércoles 2-2 en el partido de ida por la semifinal del torneo Clausura.

En el partido disputado en el estadio Banorte de la Ciudad de México, Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere anotaron ​para la "Máquina ⁠Celeste" de Cruz Azul, mientras que Santiago ‌Sandoval y Ángel Sepúlveda lo ⁠hicieron para las "Chivas" de Guadalajara.

El ⁠llamado "Rebaño Sagrado", que solamente contrata a jugadores mexicanos, generó la primera opción de gol a ⁠los ocho minutos con un disparo ​de Richard Ledezma que pegó ‌en el travesaño.

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Guadalajara se ‌puso en ventaja a los 29 ⁠minutos cuando Sandoval definió de derecha en el área chica tras aprovechar un error del portero colombiano Kevin Mier, quien ​soltó el ‌balón tras haberlo controlado en un disparo de Ricardo Marín.

Cruz Azul empató a los 37 minutos por conducto de Rodríguez, quien sorprendió al portero ⁠Óscar Whalley con un disparo desde el vértice del área, metiendo el balón por el ángulo derecho.

Guadalajara retomó la ventaja a los 50 minutos con un remate de cabeza de Sepúlveda en el área tras centro enviado ‌por Miguel Gómez desde el sector izquierdo.

Cruz Azul volvió a empatar a los 56 minutos por la vía del tiro penal que anotó Ebere después de que el defensa ‌Bryan González le cometió falta dentro del área.

El partido de vuelta se disputará el sábado en ‌el estadio ⁠Jalisco de Guadalajara.

El jueves, Pachuca será local ante Pumas UNAM en ​la otra semifinal que se resolverá el domingo en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Con información de Reuters