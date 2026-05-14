Ángel de Brito anunció el regreso de un histórico programa de El Trece: "El último"

Ángel de Brito confirmó el regreso de un histórico programa de El Trece.

Ángel de Brito dio este miércoles 13 de mayo una primicia que dará mucho que hablar con el correr de las semanas, ya que confirmó el regreso de un histórico programa de El Trece, pero cuya última temporada tuvo lugar en América (mismo canal donde él trabaja conduciendo LAM).

Se trata, ni más ni menos, que del regreso del Bailando por un sueño, el icónico reality que supo llevar adelante Marcelo Tinelli durante una enorme cantidad de años (de 2006 a 2019 y en 2023). "Vuelve el Bailando", expuso a secas el periodista, con una foto abrazado junto al ex dirigente de San Lorenzo de fondo.

Ángel de Brito y Marcelo Tinelli juntos, anunciando el regreso del Bailando.

Bailando por un sueño: cuándo regresa, quiénes estarán y más

Tras el anuncio, De Brito brindó más información en Storytime (Bondi Live) y explicó que Tinelli "quiere un Bailando más, el último". En línea con esto último, que sorprendió a sus compañeros, ahondó: "Me dijo que quiere hacer el Bailando final. The last dance, el último baile".

En ese sentido, contó: "Ya lo llamó a Nico Occhiato y le dijo que estaría". Además, respecto a cuándo podría lanzarse, estimó: "Lo quiere hacer a fin de año. Un gran bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla".

En LAM, por otra parte, añadió que habrá "participantes potentes, nuevos y viejos" pero que aún se "está armando". "Se viene el último Bailando. ¿Qué parejas les gustaría en la pista? El jurado ya está listo", completó a través de sus redes sociales.