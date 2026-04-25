"No voy": Ángel de Brito sorprendió al rechazar una importante propuesta de Telefe

Ánge de Brito le dice que no a Telefe.

En la previa de uno de los eventos más importantes del año, el clima ya empezó a calentarse. Y no precisamente por las ternas o los nominados, sino por lo que pasa detrás de escena. Esta vez, el protagonista es Ángel de Brito, que tomó una decisión que sorprendió a todos.

¿Qué rechazó Ángel de Brito a Telefe?

Todo gira en torno a los Martín Fierro de la Moda, que este año estarán a cargo de Telefe. En ese contexto, el conductor de LAM había sido convocado para cumplir un rol clave en la transmisión: nada menos que la conducción de la alfombra roja.

La propuesta, en principio, lo sedujo. Incluso llegó a pedir autorización en América TV, donde actualmente trabaja, y el canal le dio el visto bueno. Todo parecía encaminado, pero algo se rompió en el camino.

Según contó el propio De Brito, desde Telefe nunca terminaron de cerrar la idea ni de avanzar con la organización. “No voy a ir, no voy a participar”, lanzó sin rodeos, dejando en claro que decidió bajarse del proyecto.

El motivo no tiene que ver con su nominación ni con una cuestión personal. De hecho, hasta bromeó con eso. El problema, según explicó, fue la falta de estructura y planificación. “Lo sentí desorganizado”, resumió, marcando una diferencia clara con experiencias anteriores.

Para reforzar su punto, recordó cuando condujo una cobertura similar junto a Valeria Mazza, donde, según su relato, hubo reuniones, planificación y un trabajo más ordenado. En este caso, en cambio, describió el armado como “más freestyle”.

El conductor también contó que le habían prometido un rol en solitario, algo que le interesaba. Sin embargo, tras esa primera charla, no hubo avances ni nuevas reuniones. Con el evento cada vez más cerca, decidió no esperar más.

¿Quién estará en lugar de Ángel de Brito?

La baja obligó a la producción a moverse rápido. Finalmente, ese lugar lo ocuparán Zaira Nara y Leandro Leunis, convocados a último momento para cubrir ese espacio.

Chino Leunis reemplazará a Ángel de Brito.

Lejos de suavizar el tema, De Brito dejó algunas frases que también generaron ruido sobre la elección final, alimentando aún más la polémica en la previa del evento. Así, lo que debía ser una fiesta del espectáculo arrancó con tensión interna y decisiones inesperadas. Y como suele pasar en estos casos, el detrás de escena terminó siendo tan comentado como lo que se verá al aire.