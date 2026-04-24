Es maestro en una escuela rural, advirtió que la salud de sus alumnos empeoraba y decidió armar un "Woodstock" ambiental

La película que denuncia las consecuencias de poner agroquímicos cerca de las escuelas.

El jueves 30 de abril llega a las salas de cine argentinas la película que denuncia la cruda realidad de las zonas rurales con el peligro de los agroquímicos. La increíble historia de Una canción para mi tiera y como un maestro de música fue una pieza clave para salvar a toda su comunidad de las enfermedades más graves.

En un pueblo rural argentino, Ramiro Lezcano, un carismático maestro de música, descubre una situación alarmante que afecta a su comunidad: aviones y máquinas fumigadoras aplican agroquímicos cerca de las escuelas, poniendo en riesgo la salud de sus alumnos. Decidido a actuar, se une a los estudiantes para componer canciones que visibilicen el problema y despierten conciencia. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una gran resistencia. Parte de la comunidad, vinculada al modelo productivo local, rechaza el proyecto, y algunos medios evitan hacerse eco del reclamo.

Frente a las adversidades, Ramiro decide ir más lejos: se propone organizar un “Woodstock ambiental” en el campo, un gran encuentro donde la música y el compromiso colectivo puedan amplificar el mensaje y hacerlo resonar más allá de sus fronteras.

La película se inspira en el proyecto artístico-educativo “Canciones Urgentes para mi tierra”, nacido en escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe, Argentina, con el objetivo de abordar problemáticas ambientales a través de la creación musical en el aula. Así comenzaron a componer sobre temas como las fumigaciones, la contaminación y los desmontes masivos.

A partir de este trabajo colectivo, los estudiantes crearon e interpretaron canciones que dieron origen a álbumes musicales en los que participaron centenares de artistas reconocidos de Argentina y del mundo, amplificando la voz de los niños más allá del ámbito escolar. León Gieco, Lito Vitale, Gustavo “Chizzo” Nápoli, Mavi Díaz, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago son algunos de los artistas involucrados en el proyecto.

El documental ya ha recorrido numerosos festivales internacionales, recibiendo más de veinte premios y gran respuesta del público en sus proyecciones. Entre sus reconocimientos se destaca el premio a la Mejor Película Ambiental del Mundo 2025, otorgado por la Green Film Network. El film cuenta además con el apoyo de la organización ambiental Greenpeace, lo que refuerza su compromiso con la defensa del ambiente y la amplificación de las voces de las comunidades.

En la actualidad se encuentran disponibles de manera gratuita los tres discos de “Canciones Urgentes para mi tierra”, en los que participaron numerosas escuelas, más de 500 músicos internacionales, un gran número de ingenieros de sonido y cientos de artistas visuales que aportaron imágenes para acompañar cada canción.

Así fue el "Woodstock" ambiental cordobés

El 12 de noviembre de 2023, se llevó a cabo el "Concierto Urgente para mi Tierra", un evento tipo "Woodstock ambiental" en San Marcos Sud, Córdoba, Argentina. Destacadas figuras musicales como León Gieco, Lito Vitale, Los Abuelos, Mavi Díaz, Fabricio Rodríguez y más de 10,000 espectadores participaron en este encuentro único. El concierto, respaldado por científicos e investigadores, también incluyó ferias, actividades para niños y la participación de poetas y ambientalistas reconocidos. A raíz de esta actuación, el coro de Canciones Urgentes fue invitado a distintos recitales de reconocidas figuras de la música argentina y latinoamericana como La Renga, Divididos, Aterciopelados, Tan Bionica y Peteco Carabajal.