Un nuevo informe reveló que los soldados y colonos israelíes están utilizando la violencia sexual para desplazar a los palestinos en la ocupada Cisjordania. El documento, que fue difundido también por Naciones Unidas, aparece en medio del crecimiento de la violencia israelí con la población palestina en la región, en plena tensión en Medio Oriente tras el estallido de la guerra contra Irán. Se presentaron al menos 16 denuncias contra efectivos militares, entre los que habría casos de violencia de género, agresión y acoso sexual hacia mujeres, hombres, niños y niñas. "Más del 70% de los desplazados por la fuerza citaron la violencia sexual como razón principal para huir", advirtió la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

El documento del Consorcio para la Protección de Cisjordania, un frente de cinco organizaciones humanitarias que trabajan en la causa Palestina, no solo demostró el aumento de la violencia en la otra mitad del territorio palestino, sino que también denunció el uso de la violencia sexual por parte de los soldados, pero también de los colonos israelíes, para echar a las familias cisjordanas de sus hogares y forzar así su desplazamiento.

Con la firma del alto al fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025, el conflicto de Gaza e Israel pasó a un segundo plano en algunos medios de comunicación. Sin embargo, la violencia israelita, lejos de bajar, siguió en aumento. El gobierno de Netanyahu le prohibió a las organizaciones humanitarias continuar sus operaciones en la Franja de Gaza, lo que generó el repudio de buena parte de la comunidad internacional. La ONU mantuvo firme el reclamo y siguió difundiendo sus informes regionales.

El nuevo texto del que ahora se hizo eco compiló más de 16 denuncias de violencia sexual, aunque estimaron que hay "muchos casos más" que no fueron incorporados todavía en la primer parte del informe publicado esta semana.

La violencia sexual como estrategia de manipulación: los detalles que reveló el documento

El estudio, titulado "Violencia sexual y traslados forzosos en Cisjordania", posee relatos en primera persona de la escalada de ataques sexualizados y humillaciones contra palestinos en sus pueblos, aldeas y dentro de sus hogares desde 2023, cuando comenzó la última ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

"La violencia sexualizada se utiliza para presionar a las comunidades, influir en las decisiones sobre si permanecer o abandonar sus hogares y tierras, y alterar los patrones de la vida cotidiana", afirmó el grupo de organizaciones humanitarias internacionales en el informe. Están incluidas historias de mujeres, hombres y niños palestinos que denunciaron entre otras cosas ataques, desnudez forzada, registros corporales invasivos y dolorosos, además de exhibicionismo por parte de colonos israelíes, incluso ante menores, aparte amenazas de violencia sexual.

"Las participantes describieron el acoso sexual como el momento en que el miedo pasó de ser crónico a insoportable. Hablaron de ver a mujeres y niñas sufrir humillaciones y de calcular lo que podría suceder después", sostiene el informe. Inmediatamente después cuentan como ejemplo que una mujer fue sometida a un doloroso registro corporal por otras dos mujeres soldado que entraron en su casa con colonos y le ordenaron que se quitara la ropa para realizarle un registro corporal completo.

"Le ordenaron abrir las piernas de una manera que le causó dolor, y describió comentarios despectivos y tocamientos en zonas íntimas”, sumó el informe.