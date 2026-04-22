En apenas tres años, la monarquía pasó de una estabilidad casi inamovible a un escenario de reacomodamientos.

El 8 de septiembre de 2022, con la muerte de Isabel II, no solo terminó un reinado histórico, sino que también se cerró un capítulo en la forma en que la familia real británica funcionaba. En ese momento, la estructura familiar operaba bajo parámetros propios del siglo pasado, donde la cantidad de miembros parecía ser una fortaleza. Sin embargo, la partida de la soberana, que el pasado 21 de abril habría cumplido cien años, abrió paso a una nueva etapa que redefinió las relaciones entre los Windsor y reorganizó la jerarquía, el poder y la popularidad de sus integrantes.

En apenas tres años, la monarquía pasó de una estabilidad casi inamovible a un escenario de reacomodamientos. El proceso tuvo varias fases: primero, el regreso de los York a la esfera familiar; luego, el fortalecimiento de la autoridad de los príncipes de Gales; más adelante, la enfermedad de Carlos III, que impactó en su vínculo con el príncipe Harry; y el cáncer de la princesa de Gales, que modificó las prioridades dentro de la familia. Finalmente, se consolidó una estructura renovada con nuevas reglas y tradiciones, muy diferente a la que Isabel II y el duque de Edimburgo habían construido.

Al principio, la imagen de unidad reinó durante el duelo. La postal de los príncipes William y Kate junto a los duques de Sussex en el Castillo de Windsor, apenas dos días después del fallecimiento de Isabel II, se interpretó como un gesto de reconciliación y respeto a la soberana. Sin embargo, esa tregua fue efímera. Con el ascenso de William y Kate a los títulos de príncipes de Gales, sus responsabilidades aumentaron y su autoridad se reforzó, dejando a Harry en una posición más periférica dentro de esta nueva estructura.

Carlos III, que asumió el trono a los 73 años en medio del duelo nacional y la atención global, apostó a un estilo propio. Se mostró más cercano y flexible, modernizando la monarquía y rompiendo con tradiciones medievales, como lo evidenció su coronación con la participación de diversos líderes religiosos y una apertura sin precedentes. Sin embargo, su autoridad familiar no fue rígida, y aunque esto funcionó al principio, el equilibrio familiar se fue tensando.

Como cabeza de la Casa Windsor, Carlos III tuvo el desafío de ubicar a cada integrante en su rol. Solo invitó al balcón del Palacio de Buckingham a quienes tendrían funciones en su reinado. Aunque Isabel II dejó claro que Camilla sería reina y redujo el número de miembros con responsabilidades oficiales, Carlos debió lidiar con mantener al príncipe Andrés alejado de la vida pública, especialmente tras la filtración de nuevos documentos del caso Epstein en Estados Unidos que comprometieron al duque de York y a Sarah Ferguson.

¿Cómo cambió la realeza británica en los últimos años?

En ese contexto, Carlos III estableció condiciones estrictas que llevaron a la caída definitiva de su hermano, incluyendo la retirada de títulos y su traslado a una residencia más modesta, cerrando un capítulo que dañaba la imagen de la monarquía.

En cuanto al príncipe Harry, aunque en los actos por la muerte de Isabel II se le brindó un lugar respetuoso reconociendo sus derechos, su posición cambió radicalmente durante el reinado de Carlos III. En la coronación, fue tratado como un invitado más, mientras los hijos y nietos de la reina Camilla ocuparon lugares destacados, a pesar de no tener roles institucionales. La enfermedad del rey y el fin de los procesos judiciales en Reino Unido enfriaron la tensión, y en septiembre se vivió una imagen inédita: Harry visitando a su padre en Clarence House con la intención de reconstruir la relación familiar.

Paralelamente, los nuevos príncipes de Gales y duques de Cornualles, William y Kate, comenzaron a desplegar su propio proyecto dentro del reinado. El heredero al trono dejó de lado viejos patrocinios y actos que no encajaban con su visión de una monarquía moderna para consolidarse como un líder global en temas medioambientales y como futuro rey. La enfermedad de Kate también los llevó a priorizar la vida familiar y la crianza de sus hijos, rompiendo con el tradicional modelo de sacrificio público.

Finalmente, la imagen de la nueva familia real se completa con la princesa Ana y los duques de Edimburgo, Eduardo y Sophie. Estos últimos, siempre en un segundo plano, ofrecen un apoyo institucional y familiar fundamental para Carlos III y los príncipes de Gales, en un reinado que, aunque breve, ha enfrentado numerosos desafíos.