Viviana Canosa habló del "miedo" que hay en el Gobierno de Javier Milei.

Este miércoles 3 de junio estuvo marcado por una nueva marcha anual del Ni Una Menos, el cual tuvo como epicentro el Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, un gran número de gente se congregó para reclamar por un aparato legal; policial y de contención más eficaz para aplacar el número de femicidios, así como también para visibilizar el daño que generó ese flagelo en muchas familias y, desde luego, pedir justicia por los casos aún sin resolver (como fue el de Agostina Vega, uno de los más recientes y contundentes).

Por todo lo mencionado, la movilización suscitó el interés de muchísimos medios de comunicación, incluyendo el programa que Viviana Canosa conduce en Carnaval. Allí, en compañía de Pablo Avelluto, analizaron el impacto que esto tiene en el Gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta la postura que tiene el oficialismo.

Marcha del Ni Una Menos de este miércoles 3 de junio.

El "miedo" que tiene el Gobierno de Javier Milei según Viviana Canosa

"¿Por qué le tienen tanto miedo en este Gobierno a la palabra femicidio?", preguntó la comunicadora para abrir el debate, dando a entender que en las altas esferas de La Libertad Avanza, esa definición es una suerte de tabú. "Porque le tienen miedo a la palabra feminismo, le tienen miedo a las mujeres", señaló Avelluto.

En ese sentido, profundizó: "Es una palabra que nos permite decir algo de lo específico que tiene el crimen, por ejemplo, de Agostina, que no es igual a otros. Y todos sabemos por donde está lo que no es igual, todos lo entendemos eso". Además, sostuvo que esto le hace acordar "a lo que se hacía en la época de la dictadura, si se llevaban a alguien 'por algo habrá sido', 'la mamá no lo educó bien, entonces el nene se hizo terrorista', 'bueno, ese chico, con ese pelo...'.

"El Ni Una Menos sirvió para eso. Para que papás hablemos con nuestras hijas, con nuestras mujeres, con nuestras novias, de otra manera", concluyó.