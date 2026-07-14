Hay estadísticas que parecen inventadas y sin embargo son reales. En una charla entre el streamer Davoo Xeneize y el periodista de TyC Sports Gastón Edul, salió a la luz un dato que combina historia, cábala y una dosis enorme de ilusión para los hinchas argentinos a horas del partido decisivo entre Argentina e Inglaterra.

La pregunta que dispara todo es simple pero exigente: ¿cuántas veces, en toda la historia de los Mundiales, un equipo ganó su partido de cuartos de final por un resultado exacto de 3 a 1 siendo, a la vez, el campeón defensor de la copa? La respuesta, según expuso Davoo, es que ocurrió solamente tres veces.

Italia, la primera

La Selección de Italia llegaba a Francia 1938 como campeona vigente, tras haber ganado en 1934. En cuartos de final se cruzó con la anfitriona y se impuso por 3 a 1, con dos goles de Silvio Piola y uno de Gino Colaussi. Ese resultado fue apenas una parada en el camino: Italia terminó levantando la copa por segunda vez consecutiva, convirtiéndose en la primera selección bicampeona de la historia.

Brasil, la segunda

El equipo verdeamarelo llegaba a Chile como campeón defensor tras su título en Suecia 1958. En cuartos de final enfrentó a Inglaterra y también ganó 3 a 1, con la exhibición de Garrincha como protagonista excluyente. Brasil también terminó coronándose campeón, logrando su propio bicampeonato consecutivo.

La tercera vez es Argentina, en el Mundial 2026

Tras haberse consagrado en Qatar 2022, la Scaloneta llegó a esta instancia como campeona defensora. En cuartos de final se midió ante Suiza en Kansas City y, después de un partido durísimo que se definió en el alargue, se impuso también por 3 a 1, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El resultado metió a la Argentina en semifinales, donde espera Inglaterra.

Una coincidencia que alimenta la ilusión

Davoo fue el encargado de remarcar el patrón: tanto Italia del '38 como Brasil del '62 son, hasta ahora, las únicas dos selecciones que lograron el bicampeonato mundial consecutivo después de haber ganado ese partido clave de cuartos de final por 3 a 1. Ninguna otra combinación de campeón defensor más victoria 3-1 en cuartos terminó en otra cosa que no fuera el bicampeonato.

Con ese dato sobre la mesa, Gastón Edul lanzó la pregunta que atraviesa a todo un país futbolero: "¿Vos creés que Argentina está para el bicampeonato mundial?".

La respuesta de Davoo fue tan directa como cargada de confianza: "Y está acá, Gastón. Si no estamos ahora para el bicampeonato mundial, ¿cuándo vamos a estar? Semifinales ya está, ya cruzamos el Rubicón".

"La verdad que llegamos lejos", cerró Edul con una sonrisa, compartiendo así la ilusión de millones de hinchas que, en la previa de una semifinal mundialista, eligen creer también en los números, la historia y la cábala.

Claro que ninguna estadística garantiza nada: el fútbol tiene la costumbre de romper patrones justo cuando más se los invoca. Pero en un Mundial donde la Argentina ya sorprendió más de una vez, este tipo de coincidencias funcionan como combustible extra para una ilusión que, partido a partido, se vuelve cada vez más concreta.