La protagoniza Ryan Gosling y suena una canción de Mercedes Sosa: la película que todos ven en Prime Video

Project Hail Mary es uno de los filmes más vistos de Prime Video.

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una película de trascendencia internacional que tiene en su banda sonora una versión de Gracias a la Vida de Mercedes Sosa. Se trata del filme de aventuras y ciencia ficción Project Hail Mary, que fue producido y realizado por la dupla de directores Phil Lord y Christopher Miller en 2026.

El guion -hecho por Drew Goddard- consistió en una adaptación de la novela homónima publicada por el escritor Andy Weir en 2021 y la producción cuenta con el protagonismo de Ryan Gosling -quien además asume tareas de producción-, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub. La trama principal describe las vivencias de un individuo que recobra el conocimiento a bordo de un navío interestelar con amnesia temporal, descubriendo luego que su labor resulta determinante para evitar la destrucción del planeta Tierra.

El argumento sigue las acciones del astronauta Ryland Grace tras despertar en la nave espacial sin registros de su identidad ni de sus directivas iniciales. Mediante la aplicación del método científico, el protagonista concluye que es el único integrante con vida de una delegación enviada hacia el sistema estelar Tau Ceti.

A medida que avanza el relato, el científico asume la magnitud del operativo diseñado para neutralizar una amenaza astronómica que arriesga la continuidad de la especie humana, debiendo apelar a su formación académica, su perspicacia y su determinación personal para resolver las problemáticas de la travesía.

La obra concretó su debut internacional en la ciudad de Londres el 9 de marzo de 2026 y su circuito comercial continuó en las salas de América Latina el 19 de marzo, el 20 de marzo en el mercado norteamericano y el 27 de ese mismo mes en España. El proceso de exhibición en los Estados Unidos fue gestionado por la compañía Amazon MGM Studios, en tanto que la firma Sony Pictures Releasing International asumió las tareas de distribución en el resto de las regiones.

Project Hail Mary.

Elenco de Project Hail Mary