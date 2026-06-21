El drama romántico de ocho capítulos que atrapa a todos en Prime Video: para ver en una tarde

Cada Año Que Pasé Contigo está disponible en Prime Video.

Amazon Prime Video tiene en su catálogo una serie que es perfecta para maratonear una tarde de domingo fría, se trata de Cada Año Que Pasé Contigo. Esta ficción televisiva estadounidense es un drama de corte romántico concebido para la pantalla por Amy B. Harris y Leila Gerstein.

La ficción es la adaptación audiovisual de la pieza literaria Every Summer After, de la autoría de Carley Fortune. La producción concretó su debut global en el marco del Festival de Tribeca y, de forma subsiguiente, se incorporó al catálogo de la plataforma de transmisión Amazon Prime Video.

El eje de la narración se sitúa inicialmente en la ciudad de Seattle, donde la protagonista, Percy Fraser, concurre a la celebración por el compromiso matrimonial de sus allegados Chantal y Drew, manteniendo luego un encuentro casual con su amigo cercano Jake.

La rutina de la joven se ve alterada al recibir una comunicación telefónica de Charlie, un antiguo conocido de su juventud, quien le notifica el deceso de su madre, Sue, y la convoca a asistir a las exequias. A partir de este suceso, el argumento apela al recurso del salto temporal, remitiéndose en primera instancia a los acontecimientos de 2011, período que marca el traslado residencial de Percy y su vinculación inicial con Charlie, su hermano Sam y la progenitora de ambos.

Cada Año Que Pasé Contigo.

Una segunda línea retrospectiva traslada la acción a 2016, exponiendo el lazo afectivo de gran intensidad que unió a Percy con Sam, el cual concluyó de forma abrupta por causas no esclarecidas. El presente de la historia encuentra a la mujer retornando a la localidad de Barry's Bay tras una década de ausencia, lidiando con la deliberada intención de rehuir del contacto con Sam a raíz de un conflicto del pasado que aún gravita entre ellos.

El origen del proyecto se remonta a mediados de 2024, momento en el que la compañía de entretenimiento formalizó el pedido para el desarrollo de la serie. En una primera instancia, la responsabilidad de la escritura y la conducción general recayó sobre Leila Gerstein, quien asumiría las funciones ejecutivas en colaboración con la escritora de la novela. No obstante, tras la definición de los actores principales, se produjo el alejamiento de Gerstein, tomando el rol de showrunner la realizadora Amy B. Harris.

Elenco completo de Cada Año Que Pasé Contigo