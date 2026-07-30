Así es el pueblito que se levanta como la capital de la gastronomía criolla, a solo una hora de CABA

Con apenas unos 500 habitantes, este pueblo de origen ferroviario ganó notoriedad en los últimos años gracias a una propuesta gastronómica que combina parrillas, pulperías y restaurantes de campo.

A poco más de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Ruiz, en el partido de San Andrés de Giles, se convirtió en uno de los destinos elegidos por quienes buscan una escapada de fin de semana con sabores tradicionales, calles de tierra y un ambiente rural.

Con apenas unos 500 habitantes, este pueblo de origen ferroviario ganó notoriedad en los últimos años gracias a una propuesta gastronómica que combina parrillas, pulperías y restaurantes de campo.

Fundado a fines del siglo XIX alrededor de la estación del antiguo Tramway Rural de Federico Lacroze, Villa Ruiz conserva buena parte de su patrimonio histórico. La vieja estación, las casas centenarias, la plaza principal y los caminos rodeados de árboles mantienen la identidad de un pueblo donde el ritmo cotidiano parece haberse detenido.

¿Qué hacer y dónde comer en Villa Ruiz?

La gastronomía es el principal atractivo de la localidad. Entre los establecimientos más conocidos se encuentra La Pulpería de Ruiz, instalada en una antigua casa chorizo y especializada en platos criollos elaborados con productos regionales. También se destacan La Posta del Camino Real, con su propuesta de parrilla y cocina de campo; Las Flores, reconocido por sus carnes y pastas caseras; Magnolia Cocina, Elvira Comedor y Lo de Diego, que completan una oferta culinaria que atrae visitantes durante todo el año

Además de disfrutar de un almuerzo de campo, quienes visitan Villa Ruiz pueden recorrer la antigua estación ferroviaria, la capilla del pueblo, caminar por la plaza principal o llegar hasta el arroyo La Cruz. Los fines de semana también suelen organizarse ferias y actividades culturales que complementan la propuesta turística.

La historia del rincón bonaerense está estrechamente vinculada al desarrollo ferroviario. El pueblo nació el 24 de mayo de 1889 con la inauguración de la estación del Tramway Rural y tomó su nombre de Lorenzo T. Ruiz, quien donó los terrenos para la construcción de la estación y el trazado urbano. En mayo de este año, el municipio celebró el 137.° aniversario de la localidad con un festival popular en el predio de la ex estación ferroviaria.

¿Cómo llegar a Villa Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires?

Ubicada a aproximadamente una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Ruiz se consolidó como uno de los principales polos de gastronomía criolla del interior bonaerense.

En auto, el viaje demanda alrededor de una hora y 15 minutos. Para llegar, se debe tomar el Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 y, a la altura del kilómetro 72, desviar hacia Carlos Keen. Desde allí, un camino pavimentado de unos 16 kilómetros conduce directamente al pueblo.