Tras el abandono de Milei, activan obras en una de las rutas clave para el agro

La provincia de Santa Fe puso en marcha las obras de recuperación de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para la producción agroindustrial y el acceso a los puertos del Gran Rosario.

Los trabajos comenzaron luego de que el Gobierno nacional transfiriera a la provincia, por un plazo de 20 años, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre esa traza vial, en un acuerdo considerado inédito por tratarse de la primera cesión de una ruta nacional a una jurisdicción local.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación en una vía por la que cada año transitan millones de toneladas de granos, derivados y otros productos destinados a la exportación. Según el Ejecutivo santafesino, la decisión apunta a garantizar el funcionamiento de un corredor clave para la logística del sector agroindustrial.

¿Qué obras se realizarán en la Ruta A012 de Santa Fe?

Los trabajos comenzaron en la intersección de la Ruta Nacional A012 con la Ruta Nacional 34 y se ejecutarán en tres frentes simultáneos para acelerar la recuperación del corredor. El plan contempla tareas de bacheo profundo, sellado de fisuras, reparación de losas de hormigón, reposición de luminarias y mejoras en la señalización horizontal y vertical.

La inversión inicial asciende a $ 5000 millones y será financiada con recursos provinciales. La A012 tiene unos 67 kilómetros de extensión y funciona como la segunda circunvalación del Gran Rosario, conectando las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34 con los principales puertos exportadores del país.

Durante el inicio de las obras, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que la provincia decidió avanzar con la recuperación del corredor ante la falta de intervención nacional.

"Hay un gobierno provincial que se hace cargo porque tiene un plan de obra pública", afirmó el mandatario, quien agregó que la mejora de la A012 permitirá fortalecer la competitividad del sistema productivo santafesino y reducir los costos logísticos para el sector agroindustrial.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la ruta constituye uno de los accesos más importantes a los complejos portuarios del Gran Rosario y remarcó que su recuperación responde a un reclamo histórico de los sectores productivos.

La Ruta Nacional A012 es uno de los principales enlaces del denominado nodo agroexportador. Cada año, más de dos millones de camiones utilizan ese corredor para transportar granos y otros productos hacia las terminales portuarias de la región, donde se concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

El convenio firmado entre la Nación y la provincia establece que Santa Fe asumirá durante dos décadas la conservación, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la A012 con financiamiento propio.