Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría.

La cita en el Hungaroring fue cuesta arriba para Alpine este fin de semana, con una clasificación en la que no se pudo llegar a la Q3 y una carrera que no le dejó puntos al equipo galo, que encima fue superado por Racing Bulls en la tabla de constructores. Franco Colapinto, que salía decimotercero, cruzó la línea de meta en el decimoquinto lugar después de padecer la falta de ritmo del A526 todo el domingo, mientras que Pierre Gasly terminó en el decimosegundo puesto en el GP de Hungría de la Fórmula 1.

En el caso del piloto argentino, su resultado indica un retroceso de dos lugares con respecto a su posición inicial, algo que fue suficiente para que The Race lo califique como uno de los peores pilotos del fin de semana en Budapest. En su análisis, Edd Straw, conocido por sus ataques a los latinoamericanos, colocó a Colapinto en el vigésimo de su ranking, lo que equivale a decir que lo considera el tercer peor de la cita en Budapest.

Si bien el periodista británico reconoció que la ausencia en la FP1 le jugó en contra y que tuvo una carrera limpia, la clave de su calificación hacia el pilarense está en dos errores claves. El primero de ellos fue el accidente de Franco en la FP2 cuando perdió el control del A526 en la curva 14 del Hungaroring cuando apenas atravesaba su cuarta vuelta rápida, algo que le costó perder más tiempo de entrenamientos después de haber cedido su coche a Paul Aron para la FP1.

Ya metido en la carrera del domingo, Straw remarcó el error que cometió el argentino en la primera vuelta, cuando se pasó en la cuarta curva y perdió dos lugares que no pudo volver a recuperar. “Un paso por detrás de Gasly, lo que, sumado al accidente en los entrenamientos y a la salida en la primera vuelta, resultó en un fin de semana decepcionante”, escribió el inglés como veredicto final para Colapinto.

Ahora bien, lo polémico del ranking es que, mientras que el argentino quedó casi al fondo solo por delante de Carlos Sainz y Oliver Bearman, el mejor piloto de la jornada para Straw no fue otro más que Gasly. “Sacó el máximo partido a su paquete alpino y tuvo una clara ventaja sobre su compañero de equipo”, escribió el británico para justificar la calificación que le puso al francés, incluso por delante de pilotos como Lando Norris y Max Verstappen.

El argentino suma 19 puntos en el campeonato.

El ranking del GP de Gran Bretaña, según The Race