Las obras de reparación del puente ferroviario sobre el río Matanza-Riachuelo volvieron a postergarse y el ramal Temperley-Haedo de la línea Roca continuará funcionando con circulación por vía única hasta el sábado 17 de octubre. La nueva fecha representa una nueva modificación del cronograma original y mantiene un esquema operativo que, desde principios de año, provoca demoras y cancelaciones frecuentes.

El servicio es operado por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), que informó que tanto las formaciones de pasajeros como los trenes de cargas seguirán circulando únicamente por la vía 2 entre Hospital Español y La Tablada mientras avanzan los trabajos sobre el puente ferroviario.

¿Por qué se demoraron las obras sobre el ramal Temperley-Haedo?

Los trabajos corresponden a la reparación estructural del puente sobre el río Matanza-Riachuelo, una intervención que fue licitada el año pasado y adjudicada a la empresa Copimex. En un primer momento, la obra debía finalizar a fines de marzo, pero luego el plazo fue extendido hasta el 10 de julio. Ahora, el nuevo cronograma prevé la normalización del servicio recién para el 17 de octubre.

Aunque el tramo intervenido es relativamente corto, el impacto operativo alcanza buena parte del ramal debido a que los aparatos de vía que permiten cambiar de una vía a otra se encuentran únicamente en Empalme Temperley y La Tablada. Esa limitación obliga a que gran parte del recorrido se realice por una sola vía.

Según consignó Diario Popular, las demoras acumuladas se deben a la lentitud en el avance de las reparaciones y a la falta de continuidad de los trabajos durante los fines de semana.

¿Cómo afecta a los pasajeros del ramal Temperley-Haedo?

La circulación por vía única incrementa el riesgo de demoras y cancelaciones, ya que cualquier inconveniente repercute sobre toda la operación del ramal. El servicio Temperley-Haedo es la única conexión ferroviaria transversal entre el sur y el oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y comparte la infraestructura con trenes de cargas, lo que también condiciona la programación de las frecuencias.