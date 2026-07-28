El paso a paso para crear imágenes perfectas en Gemini y ChatGPT sin saber de edición

Obtener un resultado de calidad depende de la manera en que se redacta el prompt.

La inteligencia artificial cambió por completo la forma de crear imágenes. Hoy, herramientas como ChatGPT y Gemini permiten generar ilustraciones, fotografías hiperrealistas y diseños en cuestión de segundos. Sin embargo, obtener un resultado de calidad no depende únicamente de la tecnología, sino de la manera en que se redacta el prompt, es decir, la instrucción que recibe la IA.

Aunque ambos asistentes son capaces de transformar texto en imágenes con pocos comandos, los especialistas coinciden en que la clave está en ofrecer indicaciones claras, precisas y estructuradas. No hace falta escribir descripciones interminables: un prompt bien organizado suele ser suficiente para conseguir una imagen más cercana a la idea original y evitar resultados inesperados.

Los consejos de ChatGPT para generar mejores imágenes

ChatGPT recomienda comenzar por definir con claridad el objetivo de la imagen. A partir de ahí, conviene describir el sujeto principal y sumar el contexto en el que aparece.

También resulta útil especificar el estilo visual que se busca, ya sea una fotografía, una ilustración, una acuarela o un diseño vectorial. A eso se pueden agregar detalles sobre la iluminación, el punto de vista desde el que se observa la escena y el tipo de fondo que se desea.

Otro aspecto importante es indicar aquello que no debería aparecer en la imagen. Por ejemplo, se puede pedir que no incluya logotipos, textos, marcas de agua u objetos específicos. Además, ChatGPT aconseja definir la composición y la relación de aspecto (16:9, 1:1 o 4:3, entre otras), especialmente si la imagen será utilizada en redes sociales, una presentación o un sitio web.

La clave está en ofrecer indicaciones claras, precisas y estructuradas.

Qué recomienda Gemini para lograr mejores resultados

Gemini simplifica el proceso y propone concentrarse en cinco elementos fundamentales: el sujeto, la acción que realiza, el entorno, la iluminación y el estilo visual.

Además, Google sugiere redactar los prompts en positivo, utilizar términos propios de la fotografía para describir ángulos o planos y colocar entre comillas cualquier texto que deba aparecer dentro de la imagen para reducir errores.

Si la escena es muy compleja, Gemini recomienda generar primero una versión básica y luego editarla en varias etapas. Otra alternativa es utilizar imágenes de referencia para facilitar el trabajo del modelo y obtener un resultado más cercano a lo esperado.

En definitiva, tanto ChatGPT como Gemini coinciden en una idea central: no es necesario escribir prompts extremadamente largos, sino brindar instrucciones específicas y bien organizadas. Encontrar el equilibrio entre precisión y simplicidad permite aprovechar mejor el potencial de la inteligencia artificial y crear imágenes con un acabado mucho más profesional.