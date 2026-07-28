El de Lobos solo corrió la primera fecha este año.

Después de la octava fecha en el Autódromo Rosamonte de Posadas, el Turismo Carretera aguarda por el Desafío de las Estrellas que se realizará en San Juan Villicum este fin de semana. Ahora bien, mientras la mayoría de los pilotos se preparan para lo que será la segunda fecha especial de la temporada, Tomás Abdala busca la manera de regresar a la competencia después de haberse perdido casi todo el campeonato.

El piloto bonaerense había tenido su debut en el TC durante la primera fecha en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate a bordo del Ford Mustang de su equipo familiar. Sin embargo, Abdala no pudo seguir compitiendo en el certamen y optó por continuar su carrera en TC Pista y TC Pick Up, aunque con la esperanza latente de volver a la categoría madre del automovilismo nacional.

Así lo manifestó en una reciente entrevista con Campeones, en la que reveló que planea tener dos autos en Tomas Abdala Racing. “Estamos armando otro Ford Mustang para el año que viene, para yo correr un año entero en TC y encarar alguna carrera este año”, afirmó el oriundo de Lobos tras informar que Luca de Marco no irá a San Juan por cuestiones de presupuesto en un año que viene siendo complicado desde lo económico.

No obstante, cabe la posibilidad de que la ACTC no habilite su auto, por lo que el piloto piensa en otra alternativa para correr, aunque mantendría siempre la potencia del motor de Ford. “Mientras yo pueda correr con Ford, voy a correr con Ford. Si tengo que cambiar a BMW es la opción más fácil porque es estructura y motor Ford, es la opción más cerca de poder cambiar de marca”, agregó.

Por último, Abdala se refirió a la situación económica del país y su impacto en el automovilismo, algo que condicionó en gran parte sus capacidades para competir en la presente temporada. “Es la idea, para eso estamos trabajando, para estar firme como equipo, que es un año muy difícil en la parte económica, así que estamos laburando para poder hacer el año que viene TC y este año terminar como estamos”, cerró.

Abdala suma dos puntos en el campeonato.

Posiciones del TC 2026