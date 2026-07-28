Ni clave ni código por SMS: cómo iniciar sesión en Google usando solo tu cara

La función está pensada como un método adicional de verificación.

Google comenzó a implementar una nueva herramienta de seguridad que permite iniciar sesión y recuperar el acceso a una cuenta mediante un video selfie. La función está pensada como un método adicional de verificación para quienes olvidaron su contraseña o ya no tienen acceso a su celular, computadora o sistema de autenticación habitual. La compañía asegura que el sistema incorpora múltiples controles para detectar intentos de suplantación, incluso aquellos realizados con imágenes falsas o deepfakes.

La novedad está disponible de manera gradual para las cuentas de Google compatibles y busca simplificar uno de los procesos más frustrantes para muchos usuarios: recuperar el acceso a su información personal. El video selfie no reemplaza a las contraseñas ni a la autenticación en dos pasos, sino que se suma como una alternativa de respaldo cuando los métodos tradicionales no están disponibles.

Cómo activar el inicio de sesión con video selfie

Para configurar esta función, el usuario debe ingresar a la sección de seguridad de su cuenta de Google y seguir las instrucciones para grabar un breve video. Durante el proceso, el sistema solicita realizar distintos movimientos con la cabeza para capturar el rostro desde varios ángulos y confirmar que se trata de una persona real.

Ese video queda almacenado de forma cifrada y será utilizado únicamente para verificar la identidad cuando sea necesario acceder nuevamente a la cuenta. En cada intento de autenticación, Google solicitará grabar un nuevo video selfie que será comparado con el registro original. Además, la empresa aplica controles de "detección de vida" y otras medidas de seguridad para impedir que fotografías, grabaciones o videos generados con inteligencia artificial puedan engañar al sistema.

Privacidad y disponibilidad

Google indicó que el video selfie se guarda únicamente con el consentimiento del usuario y que puede eliminarse en cualquier momento desde la configuración de la cuenta. De forma predeterminada, el material solo se utiliza para el inicio de sesión y la recuperación del acceso, aunque existe la posibilidad de autorizar otros usos de manera opcional.

l video selfie no reemplaza a las contraseñas ni a la autenticación en dos pasos.

La función comenzó a desplegarse a nivel mundial de forma escalonada, por lo que no todos los usuarios la verán disponible de inmediato. Con esta incorporación, Google amplía las opciones de seguridad junto a herramientas ya conocidas, como los dispositivos de confianza, los contactos de recuperación, las claves de acceso (passkeys) y la verificación en dos pasos, con el objetivo de ofrecer más alternativas para recuperar una cuenta sin comprometer la protección de los datos personales.