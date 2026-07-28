Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora

Luego de haber hilvanado más de 130 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado, el Banco Central (BCRA) cortó con la racha este martes. La noticia se da luego de que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, haya exigido que el gobierno de Javier Milei siga comprando

En concreto, la entidad había acumulado 135 jornadas desde el 2 de enero, día en que comenzó con las intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El acumulado de compras actuales alcanzan los U$S 13.128 millones. y las Reservas Brutas se ubican en U$S 49. 165 millones.

A pocas horas de arribar a la Argentina, la directora gerente del Fondo brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede del Palacio de Hacienda. Durante su exposición, destacó la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia con un mensaje directo: "Sigan comprando".

El dólar operó en alza en un mercado más demandado

El mercado cambiario mantuvo su tendencia alcista este martes y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. No obstante, el mayorista se mantuvo por debajo de la barrera de los $ 1.500.

En tanto, el blue también rompió nuevas marcas y llegó a $1.570, por la demanda típica de fin de mes. El dólar oficial cerró en los $1.498 para la venta a nivel mayorista, y se ubicó así a 22,9% del techo de la banda cambiaria -$1.841,16-.

En el segmento de contado, el volumen operado superó los U$S 528,8 millones. Los contratos de futuros marcaron subas hasta el 0,2% para los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.499 para fines de julio y en torno a $1.641 en diciembre.

A nivel minorista el dólar se volvió a sostener en $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implicó que el dólar tarjeta se situara en los $1.976 para compras internacionales.

En tanto, según el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio promedió los $1.520,82 para la venta. El mercado porteño entiende que existe margen para una relativa calma cambiaria durante el segundo semestre.

Entre los financieros, el dólar MEP avanzó 0,5% a $1.533,50, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) operó buena parte de la rueda arriba de los $1.600, aunque sobre el cierre ajustó la suba para finalizar a $1.597,54 (+0,5%) y la brecha con el tipo de cambio mayorista terminó en el 6,6%.